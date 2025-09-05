Todas las sorpresas y estrenos de Amazon Prime para 2025 y 2026

Amazon Upfront tuvo su primera edición en México. Este evento se hace cada año con la finalidad de anunciar con bombo y platillo las producciones mundiales y locales de Amazon Prime .

Destaca sobre todo el anuncio de series y películas mexicanas, además del deal con la NBA por 11 años y la expansión de su oferta deportiva gracias al Club Chivas .

¿Qué es el Upfront de Amazon

Amazon Upfront es la conferencia magistral y presentación anual de los productos producidos y distribuidos por Amazon Prime Video. La presentación contó con la participación de Tomás Tejero, Country Manager de Amazon Prime México; Javiera Balmaceda, Head of International Originals para Latinoamérica, Canadá y Australia; Alonso Aguilar, Head of International Originals para México, y Pato González, Head of Content Marketing para la región.

Durante la gala también desfilaron muchas personalidades como; Eugenio Derbez , Omar Chaparro y el cast de la serie “Nadie Nos Va a Extrañar”.

Apuesta deportiva de Amazon Prime

Sin lugar a dudas Amazon Prime se ha consolidado como uno de los servicios de streaming más importantes y completos del mercado.

Con una amplia gama de contenido destinado al entretenimiento como; series, películas, shows de comedia y deportes – Prime Video — es sin duda una de las mejores opciones de entretenimiento casero.

Durante el Upfront, Prime Video anunció que adquirieron los derechos de la NBA en México por 11 años. Es decir, los usuarios de la plataforma van a poder disfrutar todos los partidos de la temporada sin tener que pagar un costo extra.

Los usuarios de Prime van a tener acceso a más de 240 juegos de la NBA, desde la temporada regular, la NBA Cup y la NBA G-League.

Para los más ‘pamboleros’, también se reafirmó el compromiso con el deporte local. Los derechos para todos los partidos de Chivas en la liga varonil y femenil también fueron adquiridos en exclusividad para los usuarios de Prime Video.

Estrenos para 2025 y 2026 en Prime Video

Son muchas las sorpresas que tiene contemplado el servicio de streaming en su oferta local y global. Pero sin duda el anuncio que más generó emoción en los asistentes, fue la segunda temporada de “Nadie Nos Va a Extrañar”.

Esta serie del tipo coming of age está ambientada en el extinto DF de mediados de los 90 ‘s. La historia sigue a un grupo de adolescentes que tratan de sobreponerse a los problemas típicos de los preparatorianos.

Relaciones amorosas, problemas en casa, nostalgia y depresión son los temas que aborda esta que sin duda, es una de las series más exitosas de Amazon.

Para esta segunda temporada no hay una fecha en concreto, pero el cast original repetirá: Nicolás Háza, Virgilio Delgado, Axel Madrazo, Camila Calónico y Macarena Oz.

También repiten sus cargos la showrunner Silvana Aguirre y el director Samuel Kishi .

Aquí la lista completa de estrenos de Prime Video:

Cada Minuto Cuenta , última temporada (12 de septiembre 2025)

, última temporada (12 de septiembre 2025) Juegos Sucios , película (1 de octubre 2025)

, película (1 de octubre 2025) Culpa Nuestra (16 de octubre 2025)

(16 de octubre 2025) 31 Minutos: Calurosa Navidad , película (noviembre 2025)

, película (noviembre 2025) Fallout , segunda temporada (17 de diciembre 2025)

, segunda temporada (17 de diciembre 2025) Nadie Nos Va a Extrañar , segunda temporada (2026)

, segunda temporada (2026) La Oficina , estreno 2026

, estreno 2026 LOL Talent , nueva serie (2026)

, nueva serie (2026) LOL , octava temporada (2026)

, octava temporada (2026) Elle , serie original (2026)

, serie original (2026) The Boys , última temporada (2026)

, última temporada (2026) Spider-Noir , con Nicolas Cage (2026)

, con Nicolas Cage (2026) Invencible , nueva temporada (2026)

, nueva temporada (2026) BeastGames, dos temporadas confirmadas (2026

Cuáles son los costos y paquetes de Amazon Prime en México

Amazon Prime Video es un servicio de streaming que no se puede adquirir de manera solitaria. Este en realidad es un complemento de la membresía para compras de Amazon.

Actualmente el costo de la membresía para México en septiembre de 2025 es de $99 pesos al mes, o de $899 en plan anual.

Existe también un plan adicional de $149 pesos al mes que elimina por completo las ads. Es importante añadir que con cualquier membresía tienes beneficios exclusivos como; envíos gratis y algunos descuentos en Amazon , acceso a todo el catálogo de streaming de Prime Video, acceso ilimitado a Amazon Music y Prime Games .

Dentro de la app también se pueden comprar contenidos de otras plataformas e incluir plugins para darle un upgrade a tu suscripción con otras plataformas.

