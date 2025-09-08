Revelan increíbles imágenes del Estadio Azteca remodelado; así se vería para el Mundial de 2026

El Estadio Azteca se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar tres Copas del Mundo: La de 1970, la de 1986 y muy pronto la del 2026. Estará completamente remodelado en poco tiempo y ya se revelaron imágenes de modelos 3D que muestran los cambios más significativos que tendrá el ‘Coloso de Santa Úrsula’.

Algunos aspectos clave en cuanto a la remodelación del Azteca es que tendrá una mayor capacidad de audiencia, para que miles de personas puedan ir a los partidos. De igual manera, se agregarán nuevos palcos y una nueva decoración al interior.

La empresa 3D Digital Venuea, realizó una simulación detallada de cómo se verá el Estadio Azteca con los cambios implementados para el Mundial del 2026, con cambios en la accesibilidad, en la distribución de butacas y en la modernización de los espacios.

En la imagen se puede ver la nueva hilera que incorporaron a lo alto del estadio, así como una ampliación del espacio para tener más butacas y, por ende, más aficionados. Asimismo, se agregaría un nuevo palco de transmisiones y una nueva zona de prensa.

Uno de los cambios más destacados ocurre en la parte baja de la cancha, ya que los jugadores anteriormente salían detrás de una de las porterías, puesto que en ese túnel se encontraban los vestidores.

Ahora los jugadores saldrán del centro del estadio, por lo que los vestidores se han reubicado y la entrada a la cancha podría ser un poco más épica, según el gusto de cada fanático.

¿Cuándo será la inauguración del Estadio Azteca?

La remodelación es para el Mundial del 2026, pero la reinauguración del ‘Coloso de Santa Úrsula’ tendrá lugar un par de meses antes, específicamente, el 28 de marzo, con un partido amistoso con una selección de élite enfrentando a la Selección Mexicana.

Hay una gran posibilidad de que México enfrente a Portugal en el partido de inauguración del Azteca, una selección comandada por Cristiano Ronaldo que, sin lugar a dudas, se robaría los reflectores del mundo.

