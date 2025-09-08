Eagles y Colts arrasan en la Semana 1; así quedaron los resultados de la NFL

La temporada 2025 de la NFL arrancó con intensidad y emoción, dejando a los aficionados con partidos llenos de sorpresas y resultados ajustados que marcarán la pauta para lo que resta del año.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

La Semana 1, que se disputó del 4 y terminará hoy 8 de septiembre, estuvo marcada por remontadas dramáticas, victorias contundentes y actuaciones individuales que ya llaman la atención de los expertos.

Colts aplastan a Dolphins con debut estelar de Daniel Jones

En Indianapolis, los Colts derrotaron 33‑8 a los Dolphins , con un Daniel Jones que firmó un debut memorable. El mariscal completó 22 de 29 pases para 272 yardas, lanzó un touchdown y anotó dos veces por tierra.

Conoce cómo funcionan los nuevos cascos inteligentes de la NFL [VIDEO] Los nuevos cascos inteligentes de la NFL abrieron un debate entre los fanáticos y los especialistas, unos apuntan al retroceso y los otros a salvar vidas.

Su liderazgo permitió siete series ofensivas exitosas consecutivas, algo que no se veía desde 1991. Por su parte, Miami sufrió para generar ofensiva y Tua Tagovailoa sumó tres intercepciones, lo que complicó su debut bajo presión.

Bills logran remontada sobre Ravens en cierre de infarto

En Buffalo, los Bills vencieron 41‑40 a los Ravens gracias a un gol de campo decisivo de 32 yardas de Matt Prater en los últimos minutos. Josh Allen lideró la ofensiva con gran temple, mientras que Lamar Jackson y la defensiva de Baltimore no lograron sostener la ventaja en el cuarto final, dejando el primer triunfo en manos de los locales.

JOSH ALLEN CONSIGUIÓ EL MILAGRO EN SNF 🔵🔴



Los Bills dan vuelta un increíble partido contra los Ravens.#MundoNFL #BillsMafia pic.twitter.com/1juTq5Crni — Mundo NFL (@MundoNFL) September 8, 2025

Aaron Rodgers brilla con los Steelers ante Jets

El QB Aaron Rodgers , ahora con los Steelers, debutó frente a su antiguo equipo, los Jets, en un juego cerrado que terminó 34‑32. Rodgers totalizó 244 yardas y cuatro touchdowns, mostrando que aún tiene mucho por dar.

Justin Fields lideró a los Jets, quienes lucharon hasta el último cuarto, pero un gol de campo de 60 yardas de Chris Boswell definió el marcador.

Eagles y Chargers se imponen en duelos ajustados

En Filadelfia, los Eagles superaron 24‑20 a los Cowboy s gracias a dos anotaciones terrestres de Jalen Hurts, mientras que Dak Prescott no pudo contener la ofensiva rival.

Por otro lado, los Chargers vencieron 27‑21 a los Chiefs en un enfrentamiento internacional celebrado en Brasil, con Justin Herbert brillando con 257 yardas aéreas.

Otros resultados relevantes de la Semana 1 de la NFL

Bengals 17‑16 Browns: victoria ajustada de Cincinnati

Cardinals 20‑13 Saints: triunfo sólido de Arizona

49ers 17‑13 Seahawks: Brock Purdy lideró a San Francisco en los minutos finales

Packers 27‑13 Lions: Green Bay dominó de principio a fin

Rams 14‑9 Texans: la defensiva de Los Ángeles fue clave

Commanders 21‑6 Giants: Jayden Daniels destacó con 233 yardas totales

El partido del Monday Night Football

El partido entre los Minnesota Vikings y Chicago Bears está programado para el lunes 8 de septiembre a las 18:15 horas (tiempo del centro de México).

La Semana 1 deja claro que la temporada 2025 de la NFL promete emociones fuertes, con remontadas inesperadas, debuts destacados y partidos que podrían cambiar la dinámica de las conferencias en las próximas semanas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.