Eagles y Colts arrasan en la Semana 1; así quedaron los resultados de la NFL
El partido entre Vikings y Bears de la Semana 1 de la NFL está pendiente; ambos equipos buscan abrir la temporada con victoria el lunes 8 de septiembre.
La temporada 2025 de la NFL arrancó con intensidad y emoción, dejando a los aficionados con partidos llenos de sorpresas y resultados ajustados que marcarán la pauta para lo que resta del año.
La Semana 1, que se disputó del 4 y terminará hoy 8 de septiembre, estuvo marcada por remontadas dramáticas, victorias contundentes y actuaciones individuales que ya llaman la atención de los expertos.
Colts aplastan a Dolphins con debut estelar de Daniel Jones
En Indianapolis, los Colts derrotaron 33‑8 a los Dolphins , con un Daniel Jones que firmó un debut memorable. El mariscal completó 22 de 29 pases para 272 yardas, lanzó un touchdown y anotó dos veces por tierra.
Su liderazgo permitió siete series ofensivas exitosas consecutivas, algo que no se veía desde 1991. Por su parte, Miami sufrió para generar ofensiva y Tua Tagovailoa sumó tres intercepciones, lo que complicó su debut bajo presión.
Bills logran remontada sobre Ravens en cierre de infarto
En Buffalo, los Bills vencieron 41‑40 a los Ravens gracias a un gol de campo decisivo de 32 yardas de Matt Prater en los últimos minutos. Josh Allen lideró la ofensiva con gran temple, mientras que Lamar Jackson y la defensiva de Baltimore no lograron sostener la ventaja en el cuarto final, dejando el primer triunfo en manos de los locales.
Aaron Rodgers brilla con los Steelers ante Jets
El QB Aaron Rodgers , ahora con los Steelers, debutó frente a su antiguo equipo, los Jets, en un juego cerrado que terminó 34‑32. Rodgers totalizó 244 yardas y cuatro touchdowns, mostrando que aún tiene mucho por dar.
Justin Fields lideró a los Jets, quienes lucharon hasta el último cuarto, pero un gol de campo de 60 yardas de Chris Boswell definió el marcador.
Eagles y Chargers se imponen en duelos ajustados
En Filadelfia, los Eagles superaron 24‑20 a los Cowboy s gracias a dos anotaciones terrestres de Jalen Hurts, mientras que Dak Prescott no pudo contener la ofensiva rival.
Por otro lado, los Chargers vencieron 27‑21 a los Chiefs en un enfrentamiento internacional celebrado en Brasil, con Justin Herbert brillando con 257 yardas aéreas.
Otros resultados relevantes de la Semana 1 de la NFL
- Bengals 17‑16 Browns: victoria ajustada de Cincinnati
- Cardinals 20‑13 Saints: triunfo sólido de Arizona
- 49ers 17‑13 Seahawks: Brock Purdy lideró a San Francisco en los minutos finales
- Packers 27‑13 Lions: Green Bay dominó de principio a fin
- Rams 14‑9 Texans: la defensiva de Los Ángeles fue clave
- Commanders 21‑6 Giants: Jayden Daniels destacó con 233 yardas totales
El partido del Monday Night Football
El partido entre los Minnesota Vikings y Chicago Bears está programado para el lunes 8 de septiembre a las 18:15 horas (tiempo del centro de México).
La Semana 1 deja claro que la temporada 2025 de la NFL promete emociones fuertes, con remontadas inesperadas, debuts destacados y partidos que podrían cambiar la dinámica de las conferencias en las próximas semanas.
