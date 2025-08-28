Llega el sorteo Champions League 2025/2026 con nuevo formato, equipos y bombos; transmisión en vivo en CDMX

El sorteo Champions League 2025/2026 marca el inicio extraoficial de la temporada europea. Este jueves, desde el Grimaldi Forum de Mónaco, se definen los rivales y el calendario de los 36 equipos participantes. Para los aficionados en la CDMX, en adn40 te compartimos el formato del torneo, cómo funciona el sorteo, los bombos, las restricciones y dónde ver la transmisión en vivo.

Horario y cómo verlo en CDMX

En la CDMX, el sorteo Champions League 2025/2026 se llevará a cabo este jueves 28 de agosto a las 10:00 horas. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo desde cualquier dispositivo.

Las opciones para verlo incluyen HBO Max, Fox Sports, Tubi y Caliente TV, plataformas que garantizan cobertura completa y comentarios especializados. Con ello, los seguidores mexicanos podrán disfrutar en tiempo real del arranque oficial de la máxima competencia europea de clubes.

Formato de la Champions League 2025/2026

La edición número 71 de la Champions mantiene el sistema introducido el año pasado. La fase de liga reunirá a 36 equipos, cada uno con ocho partidos en su agenda. Los ocho primeros clasificados avanzan de forma directa a los octavos de final.

Mientras tanto, los equipos que terminen entre la novena y la vigésimo cuarta posición deberán disputar una ronda extra a ida y vuelta. El objetivo es quedarse con uno de los ocho boletos restantes para la fase de eliminación directa, que inicia en octavos, continúa en cuartos y semifinales, y culmina con la gran final el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Arena de Budapest.

¿Cómo funciona el sorteo?

El procedimiento del sorteo busca equilibrio y justicia deportiva. Los 36 equipos se distribuyen en cuatro bombos, organizados por su coeficiente UEFA, que mide su rendimiento en competiciones europeas durante los últimos cinco años.

Cada equipo tendrá ocho rivales asignados mediante un sistema automatizado. El sorteo impide que un club se cruce con otro de su mismo país en la fase de liga. Además, cada participante disputará cuatro partidos en casa y cuatro como visitante, garantizando igualdad en la competencia.

Los bombos y los equipos clasificados

El Bombo 1 incluye al campeón vigente, el PSG, y a clubes históricos como Real Madrid, Bayern Múnich y Barcelona. Los otros tres bombos se completaron tras la ronda de playoffs con equipos como Benfica, Brujas y Athletic Bilbao asegurando su participación.

En total, 36 equipos integran los cuatro bombos: nueve por cada grupo. La distribución garantiza que cada club se enfrente a rivales de distinto nivel, lo que abre la puerta a duelos de alto impacto desde el arranque del torneo.

Restricciones del sorteo

La UEFA aplica reglas claras para mantener la diversidad de enfrentamientos. Ningún club puede enfrentar a rivales de su misma federación. Así, equipos como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic Bilbao no podrán cruzarse entre sí en esta primera fase.

Otro punto clave es que un equipo no podrá enfrentarse a más de dos rivales de la misma federación en otros bombos. Con esto se asegura un calendario variado, atractivo y sin repeticiones innecesarias, lo que eleva el interés del torneo.

