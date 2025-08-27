El Paddock los extraña: Equipos de la Fórmula 1 que desaparecieron y eran escuderías exitosas

Si bien es cierto que en pleno 2025 la Fórmula 1 destaca por lo hecho en equipos como Red Bull Racing, Mercedes, McLaren y Ferrari, la realidad es que la historia de este deporte motor se cuenta con al menos cinco escuderías que ya dejaron de existir pero que en su paso por el Paddock, sumaron títulos mundiales y decenas de podios.

Entre los equipos que dejaron de existir dentro de la Fórmula 1 pero que destacaron a nivel internacional, se encuentran el de Renault (el cual ha tenido varias etapas dentro de los circuitos), Lotus, Benetton, Brawn GP, Jordan y otros tantos.

Lista de equipos de la Fórmula 1 que han desaparecido

Algunos de los equipos de la Fórmula 1 que dejaron de existir en los circuitos de este deporte motor han contado con triunfos en Grandes Premios, además de que algunos de ellos consiguieron la gloria en el campeonato de pilotos y constructores.

Estos equipos son los siguientes:

Stewart GP (1997-1999): Consiguieron un podio

Honda (2006-2008): Consiguieron un podio

Toro Rosso (hoy RB): Consiguieron un podio

Jordan (1991-2005): Consiguieron 4 victorias en GP

Ligier (1976-1996): Consiguieron 9 victorias en GP

Brawn GP (2009): Consiguieron 8 victorias en GP, 1 campeonato de constructores y 1 de pilotos

Benetton (1986-2001): Consiguieron 27 victorias en GP, 1 campeonato de constructores y 2 de pilotos

Renault: 35 victorias en GP, 2 campeonatos de constructores y 2 de pilotos

Lotus (1954-1994): Consiguieron 74 victorias en GP, 6 campeonatos de constructores y 7 de pilotos

¿Cuál es la escudería más ganadora de la Fórmula 1?

Con la lista antes presentada, es importante mencionar que hoy en día algunas de las escuderías más ganadoras de la Fórmula 1 se mantienen activas, pues la lista es la siguiente:

Ferrari: 16 campeonatos de constructores y 15 de pilotos

Williams: 9 campeonatos de constructores y 7 de pilotos

McLaren: 8 campeonatos de constructores y 12 de pilotos

Mercedes: 7 campeonatos de constructores y 9 de pilotos

Lotus: 7 campeonatos de constructores y 6 de pilotos

¿Cuántas escuderías habrá en la Fórmula en la temporada 2026?

Es importante mencionar que con el ingreso de Cadillac como uno de los equipos de la Fórmula 1, la cantidad de escuderías en el Paddock se incrementará a 11 para la temporada 2026 del deporte motor.

Los equipos para la próxima temporada son Red Bull Racing, Mercedes, RB, Williams, Aston Martin, Alpine, Haas, McLaren, Cadillac, Ferrari y Audi.

¿En qué escuderías ha corrido Checo Pérez?

Tomando en cuenta que Cadillac tendrá como piloto al mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, vale la pena mencionar que el tapatío ya vistió los colores de McLaren, Sauber, Force India, Red Bull Racing y Racing Point.

