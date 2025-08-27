Comienza la Liga Mayor ONEFA 2025: Calendario completo, dónde verlo y explicación del formato

El futbol americano colegial de México regresa con la Liga Mayor ONEFA este 2025, con los 13 equipos listos para dar lo mejor que tengan y comenzar la temporada este viernes 5 de septiembre.

El primer duelo será entre Tec de Monterrey campus CDMX, en contra de los Borregos de Puebla; al mismo tiempo, los Pumas de la UNAM se medirán a los Aztecas, mientras que los Auténticos Tigres jugarán contra los Burros Blancos.

Explicación del formato de la Liga Mayor ONEFA

El formato es muy sencillo; los equipos juegan entre ellos durante 10 jornadas y, al final, los ocho mejores de la fase regular obtienen su boleto a la postemporada, en donde se enfrentan según su posición en la tabla general.

Así, los playoffs tienen partidos de cuartos de final directos, los cuales comenzarán el 14 de noviembre, hasta jugar la gran final en donde conoceremos al campeón el 28 del mismo mes.

Calendario de la Liga Mayor ONEFA 2025

Semana 1



Aztecas UDLAP vs Pumas CU | Viernes 5 septiembre

Borregos Puebla vs Borregos CCM | Viernes 5 de septiembre

Burros Blancos vs Auténticos Tigres | Viernes 5 de septiembre

Borregos Guadalajara vs Borregos Monterrey | Viernes 5 de septiembre

Águilas Blancas vs Pumas Acatlán | Sábado 6 de septiembre

Leones Anáhuac vs Linces UVM | Sábado 6 de septiembre

Borregos CEM vs CETYS | Sábado 6 de septiembre

Semana 2



Auténticos Tigres vs Pumas CU

Borregos Puebla vs Borregos Monterrey | Viernes 12 de septiembre

Borregos Guadalajara vs Borregos CCM | Viernes 12 de septiembre

Aztecas UDLAP vs Leones Anáhuac | Viernes 12 de septiembre

Borregos CEM vs Burros Blancos | Sábado 13 de septiembre

Linces UVM vs Águilas Blancas | Sábado 13 de septiembre

Descansan: Pumas Acatlán y CETYS

Semana 3



Auténticos Tigres vs Borregos Guadalajara | Viernes 19 de septiembre

Águilas Blancas vs CETYS | Viernes 19 de septiembre

Pumas Acatlán vs Borregos CEM | Viernes 19 de septiembre

Pumas CU vs Borregos CCM | Sábado de 20 septiembre

Leones Anáhuac vs Borregos Puebla | Sábado 20 de septiembre

Borregos Monterrey vs Aztecas UDLAP | Sábado 20 de septiembre

Descansan: Burros Blancos y Linces UVM

Semana 4



Linces UVM vs CETYS | Viernes 26 de septiembre

Borregos Guadalajara vs Pumas CU | Viernes 26 de septiembre

Leones Anáhuac vs Borregos | Viernes 26 de septiembre

Burros Blancos vs Pumas Acatlán | Sábado 27 de septiembre

Aztecas UDLAP vs Borregos Puebla | Sábado 27 de septiembre

Borregos CCM vs Águilas Blancas | Sábado 27 de septiembre

Descansan: Borregos Monterrey y Auténticos Tigres

Semana 5



Pumas Acatlán vs CETYS | Viernes 3 de octubre

Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey | Viernes 3 de octubre

Pumas CU vs Borregos Puebla | Sábado 4 de octubre

Borregos Guadalajara vs Aztecas UDLAP | Sábado 4 de octubre

Borregos CEM vs Águilas Blancas | Sábado 4 de octubre

Linces UVM vs Burros Blancos | Sábado 4 de octubr

Descansan: Borregos CCM y Leones Anáhuac

Semana 6



CETYS vs Borregos CCM | Viernes 10 de octubre

Pumas Acatlán vs Leones Anáhuac | Viernes 10 de octubre

Borregos Puebla vs Borregos CEM | Viernes 10 de octubre

Linces UVM vs Auténticos Tigres | Viernes 10 de octubre

Burros Blancos vs Borregos Monterrey | Viernes 10 de octubre

Pumas CU vs Águilas Blancas | Sábado 11 de octubre

Descansan: Borregos Guadalajara y Aztecas UDLAP

Semana 7



Águilas Blancas vs Borregos Guadalajara | Viernes 17 de octubre

Burros Blancos vs Leones Anáhuac | Viernes 17 de octubre

CETYS vs Auténticos Tigres | Viernes 17 de octubre

Borregos vs en Linces UVM | Sábado 18 de octubre

Borregos Monterrey vs Pumas Acatlán | Sábado 18 de octubre

Borregos CEM vs Aztecas UDLAP | Sábado 18 de octubre

Descansan: Borregos Puebla y Pumas CU

Semana 8



Pumas CU vs CETYS | Viernes 24 de octubre

Borregos CCM vs Auténticos Tigres | Viernes 24 de octubre

Leones Anáhuac vs Borregos Monterrey | Viernes 24 de octubre

Borregos Puebla vs Pumas Acatlán | Sábado 25 de octubre

Borregos Guadalajara vs Linces UVM | Sábado 25 de octubre

Burros Blancos vs Aztecas UDLAP | Sábado 25 de octubre

Descansan: Águilas Blancas y Borregos CEM

Semana 9



CETYS vs Borregos Guadalajara | Viernes 31 de octubre

Borregos CCM vs Leones Anáhuac | Viernes 31 de octubre

Borregos Monterrey vs Borregos CEM | Viernes 31 de octubre

Linces UVM vs Pumas CU | Viernes 31 de octubre

Aztecas UDLAP vs Pumas Acatlán | Sábado 1° de noviembre

Borregos Puebla vs Burros Blancos | Sábado 1° de noviembre

Auténticos Tigres vs Águilas Blancas | Sábado 1° de noviembre

Semana 10



Pumas Acatlán vs Borregos Guadalajara | Viernes 7 de noviembre

Águilas Blancas vs Leones Anáhuac | Viernes 7 de noviembre

Auténticos Tigres vs Borregos CEM | Viernes 7 de noviembre

Borregos Monterrey vs Pumas CU | Sábado 8 de noviembre

Borregos CCM vs Burros Blancos | Sábado 8 de noviembre

Linces UVM vs Borregos Puebla | Sábado 8 de noviembre

CETYS vs Aztecas UDLAP | Sábado 8 de noviembre

Dónde ver la Liga Mayor ONEFA 2025

Por último, algunos de los partidos de la ONEFA se pueden ver a través de Canal 11 o de Claro Sports, principalmente, los clásicos que todos los universitarios esperan desde el comienzo de la temporada.

