Comienza la Liga Mayor ONEFA 2025: Calendario completo, dónde verlo y explicación del formato
El año pasado los Borregos de Monterrey fueron los campeones de la Liga Mayor ONEFA, por lo que buscarán mantener su corona esta temporada.
El futbol americano colegial de México regresa con la Liga Mayor ONEFA este 2025, con los 13 equipos listos para dar lo mejor que tengan y comenzar la temporada este viernes 5 de septiembre.
El primer duelo será entre Tec de Monterrey campus CDMX, en contra de los Borregos de Puebla; al mismo tiempo, los Pumas de la UNAM se medirán a los Aztecas, mientras que los Auténticos Tigres jugarán contra los Burros Blancos.
Explicación del formato de la Liga Mayor ONEFA
El formato es muy sencillo; los equipos juegan entre ellos durante 10 jornadas y, al final, los ocho mejores de la fase regular obtienen su boleto a la postemporada, en donde se enfrentan según su posición en la tabla general.
Así, los playoffs tienen partidos de cuartos de final directos, los cuales comenzarán el 14 de noviembre, hasta jugar la gran final en donde conoceremos al campeón el 28 del mismo mes.
Calendario de la Liga Mayor ONEFA 2025
Semana 1
- Aztecas UDLAP vs Pumas CU | Viernes 5 septiembre
- Borregos Puebla vs Borregos CCM | Viernes 5 de septiembre
- Burros Blancos vs Auténticos Tigres | Viernes 5 de septiembre
- Borregos Guadalajara vs Borregos Monterrey | Viernes 5 de septiembre
- Águilas Blancas vs Pumas Acatlán | Sábado 6 de septiembre
- Leones Anáhuac vs Linces UVM | Sábado 6 de septiembre
- Borregos CEM vs CETYS | Sábado 6 de septiembre
Semana 2
- Auténticos Tigres vs Pumas CU | Viernes 12 de septiembre
- Borregos Puebla vs Borregos Monterrey | Viernes 12 de septiembre
- Borregos Guadalajara vs Borregos CCM | Viernes 12 de septiembre
- Aztecas UDLAP vs Leones Anáhuac | Viernes 12 de septiembre
- Borregos CEM vs Burros Blancos | Sábado 13 de septiembre
- Linces UVM vs Águilas Blancas | Sábado 13 de septiembre
Descansan: Pumas Acatlán y CETYS
Semana 3
- Auténticos Tigres vs Borregos Guadalajara | Viernes 19 de septiembre
- Águilas Blancas vs CETYS | Viernes 19 de septiembre
- Pumas Acatlán vs Borregos CEM | Viernes 19 de septiembre
- Pumas CU vs Borregos CCM | Sábado de 20 septiembre
- Leones Anáhuac vs Borregos Puebla | Sábado 20 de septiembre
- Borregos Monterrey vs Aztecas UDLAP | Sábado 20 de septiembre
Descansan: Burros Blancos y Linces UVM
Semana 4
- Linces UVM vs CETYS | Viernes 26 de septiembre
- Borregos Guadalajara vs Pumas CU | Viernes 26 de septiembre
- Leones Anáhuac vs Borregos | Viernes 26 de septiembre
- Burros Blancos vs Pumas Acatlán | Sábado 27 de septiembre
- Aztecas UDLAP vs Borregos Puebla | Sábado 27 de septiembre
- Borregos CCM vs Águilas Blancas | Sábado 27 de septiembre
Descansan: Borregos Monterrey y Auténticos Tigres
Semana 5
- Pumas Acatlán vs CETYS | Viernes 3 de octubre
- Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey | Viernes 3 de octubre
- Pumas CU vs Borregos Puebla | Sábado 4 de octubre
- Borregos Guadalajara vs Aztecas UDLAP | Sábado 4 de octubre
- Borregos CEM vs Águilas Blancas | Sábado 4 de octubre
- Linces UVM vs Burros Blancos | Sábado 4 de octubr
Descansan: Borregos CCM y Leones Anáhuac
Semana 6
- CETYS vs Borregos CCM | Viernes 10 de octubre
- Pumas Acatlán vs Leones Anáhuac | Viernes 10 de octubre
- Borregos Puebla vs Borregos CEM | Viernes 10 de octubre
- Linces UVM vs Auténticos Tigres | Viernes 10 de octubre
- Burros Blancos vs Borregos Monterrey | Viernes 10 de octubre
- Pumas CU vs Águilas Blancas | Sábado 11 de octubre
Descansan: Borregos Guadalajara y Aztecas UDLAP
Semana 7
- Águilas Blancas vs Borregos Guadalajara | Viernes 17 de octubre
- Burros Blancos vs Leones Anáhuac | Viernes 17 de octubre
- CETYS vs Auténticos Tigres | Viernes 17 de octubre
- Borregos vs en Linces UVM | Sábado 18 de octubre
- Borregos Monterrey vs Pumas Acatlán | Sábado 18 de octubre
- Borregos CEM vs Aztecas UDLAP | Sábado 18 de octubre
Descansan: Borregos Puebla y Pumas CU
Semana 8
- Pumas CU vs CETYS | Viernes 24 de octubre
- Borregos CCM vs Auténticos Tigres | Viernes 24 de octubre
- Leones Anáhuac vs Borregos Monterrey | Viernes 24 de octubre
- Borregos Puebla vs Pumas Acatlán | Sábado 25 de octubre
- Borregos Guadalajara vs Linces UVM | Sábado 25 de octubre
- Burros Blancos vs Aztecas UDLAP | Sábado 25 de octubre
Descansan: Águilas Blancas y Borregos CEM
Semana 9
- CETYS vs Borregos Guadalajara | Viernes 31 de octubre
- Borregos CCM vs Leones Anáhuac | Viernes 31 de octubre
- Borregos Monterrey vs Borregos CEM | Viernes 31 de octubre
- Linces UVM vs Pumas CU | Viernes 31 de octubre
- Aztecas UDLAP vs Pumas Acatlán | Sábado 1° de noviembre
- Borregos Puebla vs Burros Blancos | Sábado 1° de noviembre
- Auténticos Tigres vs Águilas Blancas | Sábado 1° de noviembre
Semana 10
- Pumas Acatlán vs Borregos Guadalajara | Viernes 7 de noviembre
- Águilas Blancas vs Leones Anáhuac | Viernes 7 de noviembre
- Auténticos Tigres vs Borregos CEM | Viernes 7 de noviembre
- Borregos Monterrey vs Pumas CU | Sábado 8 de noviembre
- Borregos CCM vs Burros Blancos | Sábado 8 de noviembre
- Linces UVM vs Borregos Puebla | Sábado 8 de noviembre
- CETYS vs Aztecas UDLAP | Sábado 8 de noviembre
Dónde ver la Liga Mayor ONEFA 2025
Por último, algunos de los partidos de la ONEFA se pueden ver a través de Canal 11 o de Claro Sports, principalmente, los clásicos que todos los universitarios esperan desde el comienzo de la temporada.
