Raúl Jiménez anota y le da la victoria al Fulham en la Copa de Inglaterra

¡Raúl Jiménez está de regreso! El ex canterano águila fue pieza clave para el triunfo 2-0 del Fulham ante el Bistro City (equipo de la segunda división de Inglaterra) en la Copa de la Liga de Inglaterra (EFL Cup).

Jiménez suma 12 temporadas consecutivas marcando goles en Europa y es uno de los pocos mexicanos que ha logrado consagrarse en la liga inglesa.

El gol de Jiménez llegó al minuto 21, tras un tiro de esquina bien aprovechado por el mexicano que no dudo en tirar a portería después de una media vuelta que venció al arquero del Bristol City Joe Lumley. Con este triunfo el Fulham asegura su lugar en la tercera ronda de la Copa.

En qué lugar de la Premier League está el Fulham

Actualmente el Fulham se encuentra en el treceavo lugar de la Premier League , sumando dos empates en sus últimos encuentros.

El equipo comandado por Marco Silva se mantiene firme en la media tabla y buscará hacer lo propio para escalar puestos en las próximas semanas.

Estos son los números de Raúl Jiménez en la Premier League

Raúl Jiménez es uno de los jugadores históricos de México, el seleccionado nacional suma 59 goles en la Premier League, siendo el máximo anotador mexicano de esta competencia. Los números del ‘lobo mexicano’ ya superan los de Javier ‘Chicharito’ Hernandez quien se retiró de la ‘Premier’ con 53 dianas.

El lobo está con la mira en el mundial de 2026

Con 34 años, Raúl Jiménez vive su mejor momento en el Fulham y la selección mexicana. En el tri ya cuenta con 43 goles y es el tercer máximo anotador de la selección, solo por detrás de Jared Borguetti y Javier ‘Chicharito’ Hernández.

A pesar de su gol, la temporada no pinta fácil para el mexicano, quien no ha tenido tantos minutos como en otros años. El puesto de ataque principal del Fulham está en disputa entre Raúl Jiménez y Rodrigo Muniz.

Este no es un detalle menor, ya que falta muy poco tiempo para el mundial de 2026 y el delantero mexicano quiere llegar en buen nivel.

