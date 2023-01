El Expreso de Cardiff dejará de viajar, Gareth Bale anuncia su retiro

Existen partes del mundo en los que el futbol no es precisamente el deporte más popular y mucho menos el más importante, sin embargo en algunas ocasiones en esos lugares aparecen algunos fenómenos que con su magia destacan y elevan el nombre de su país hasta engrandecerlo con sus extraordinarias carreras, tal es el caso de Gareth Bale, el futbolista galés que que hoy ha anunciado que dejará las canchas profesionales.

Gareth Frank Bale nació en Cardiff, Gales en el Reino Unido y debutó en el Southampton el 17 de abril de 2006 con apenas 16 años de edad, su rapidez y potencia hicieron que llamara la atención de propios y extraños, para un año después fichar por el Tottenham Hotspur en un contrato de 7 millones de euros, jugó seis años en el equipo londinense donde llamó la atención de equipos como el Manchester United, el Chelsea o incluso el Barcelona, pero fue hasta 2013 cuando decidió ir a Real Madrid, club en el que escribiría una historia imborrable.

¿Qué ganó Gareth Bale en su carrera?

Con el Tottenham ganó la Copa de la Liga, mientras que con el Real Madrid ganó una Copa del Rey, tres ligas, tres supercopas de España, cinco Champions League, tres supercopas de Europa y cuatro mundiales de clubes.

En su carrera el Expreso de Cardiff marcó un total de 142 goles y fue pieza clave para que su selección nacional regresara a un Mundial de futbol luego de más de 60 años en Qatar 2022, donde Bale anotó en una ocasión.

Gareth Bale fue compañero de Cristiano Ronaldo y Karin Benzemá en el Real Madrid en donde juntos los tres, marcaron una época histórica en el club, consolidando al tridente ofensivo conocido como la BBC (Benzema, Bale, Crsitiano) en uno de los más letales del futbol en España y en Europa.

Así anunció Gareth Bale su retiro

Sin duda alguna Gareth Bale es un histórico crack que hoy a los 33 años de edad y con emotivo mensaje ha anunciado su retiro de las canchas profesionales de futbol.



“Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retiro inmediato del fútbol de clubes e internacional.

Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. El más alto de los máximos en 17 temporadas, que será imposible de replicar, sin importar lo que me depare el próximo capítulo.

Desde mi primer toque en Southampton hasta el último con LAFC y todo lo demás, dieron forma a una carrera en el club por la que tengo un inmenso orgullo y gratitud. Jugar y capitanear a mi país 111 veces ha sido realmente un sueño hecho realidad.

Mostrar mi gratitud a todos aquellos que han jugado su papel a lo largo de este viaje, se siente como una imposibilidad. Me siento en deuda con muchas personas por ayudarme a cambiar mi vida y dar forma a mi carrera de una manera que nunca podría haber soñado cuando comencé a los 9 años.

A mis clubes anteriores, Southampton, Tottenham, Real Madrid y finalmente LAFC.

Todos mis gerentes y entrenadores anteriores, personal de trastienda, compañeros de equipo, todos los fanáticos dedicados, mis agentes, mis increíbles amigos y familiares, el impacto que ha tenido es inconmensurable.

Mis padres y mi hermana, sin su dedicación en esos primeros días, sin una base tan sólida, no estaría escribiendo esta declaración en este momento, así que gracias por ponerme en este camino y por su apoyo incondicional.

Mi esposa y mis hijos, su amor y apoyo me han sostenido. Justo a mi lado en todos los altibajos, manteniéndome conectado a tierra en el camino. Me inspiras a ser mejor y te enorgullezco.

Entonces, sigo adelante con anticipación a la siguiente etapa de mi vida.

Un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura.”

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.