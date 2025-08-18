Mundial 2026: Recomendaciones para evitar fraudes y planear tu viaje a Estados Unidos y Canadá

Estamos a menos de un año de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , uno de los eventos más grandes y esperados a lo largo del mundo. Esta edición contó con la participación de 3 países sedes por primera vez, México, Estados Unidos y Canadá. Lo cual puede implicar un gran reto para el público interesado en asistir.

Si deseas viajar a Estados Unidos o Canadá para vivir la experiencia de la copa del mundo, te recomendamos prestar atención a estos puntos para que tu experiencia sea agradable.

Un evento de tal magnitud también tiene sus riesgos, al viajar al extranjero siempre corres el riesgo de sufrir estafas.

Documentos que debes preparar para viajar al mundial desde México

Para las personas interesadas en asistir al mundial desde México, la mejor opción para asegurar entradas es Estados Unidos. Por paradójico que suene, Estados Unidos es el país que más partidos tendrá del mundial. El país de las barras y las estrellas albergará 78 juegos a lo largo de sus 10 ciudades sedes. Por su parte México y Canadá tendrán 13 juegos cada uno.

Si deseas viajar de México a Estados Unidos o Canadá, debes estar muy al pendiente de estos documentos:



Para Estados Unidos necesitarás contar con tu pasaporte mexicano vigente, con al menos 6 meses más de vigencia con relación a la fecha de tu viaje.

Visa vigente tipo B-2 $185 USD.

. Para Canadá es necesario contar con pasaporte mexicano vigente y Autorización Electrónica de Viaje (eTA)

y Si en los últimos 10 años has tenido una visa de Estados Unidos o actualmente cuentas con una. Puedes solicitar tu eTa en línea , este es un documento más rápido que la visa y no necesitas acudir físicamente para tramitarla.

, este es un documento más rápido que la visa y no necesitas acudir físicamente para tramitarla. Si no cumples con los requisitos para la eTA, tendrás que solicitar tu visa; el trámite puede durar hasta 2 semanas e incluir la toma de datos biométricos

Es importante comprar los vuelos con anticipación. De nada te sirve tener tus documentos en regla si no tienes listos tus vuelos, comprar con antelación asegura su disponibilidad y menor precio.

También recuerda ajustar un presupuesto fijo para hospedaje y comida, es la mejor opción para no gastar de más en tu estancia. Algunas opciones como Airbnb ofrecen las amenidades necesarias para poder preparar tus alimentos como en casa.

Cómo comprar paquetes y entradas para los partidos del mundial

Los boletos y paquetes preferenciales los podrás adquirir directamente en la página oficial de la FIFA , para eso es necesario hacer un registro y obtener un FIFA ID. Recuerda que este es el único canal oficial para comprar entradas del mundial.

No es recomendable comprar paquetes con todo incluido por agencias o otros portales de internet. Más allá de que estos puedan resultar falsos, también vas a correr el riesgo de que el proveedor no pueda conseguirlos de último momento. Al ser un evento de escala mundial, es muy complicado asegurar entradas. Los rangos de precios generales para el mundial de 2026 van de los $34 mil a los $177 mil pesos mexicanos.

También se recomienda comprar un seguro de viaje por cualquier percance que pudiera suscitarse en tu trayecto, tanto aéreo como terrestre.

Principales estafas en eventos internacionales

Aquí una lista de las principales estafas que puedes sufrir como extranjero en el mundial de la FIFA 2026:



Boletos falsos

Paquetes todo incluido fraudulentos o a sobreprecio

Robos en transporte público o en los estadios

