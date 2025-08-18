Cómo quedó Westcol tras el nocaut que sufrió contra Mario Bautista en Supernova Strikers

Uno de los eventos principales de Supernova Strikers era la pelea entre el cantante mexicano Mario Bautista y el ‘streamer’ colombiano Westcol.

Durante su combate, el primer asalto fue de estudio y sin mucha acción para ambos. Para el segundo asalto Mario Bautista logró conectar una fuerte izquierda que dejó sin oportunidad al sudamericano, a pesar de que trató de incorporarse, el daño era demasiado y Westcol quedó fuera de combate apenas en el segundo episodio.

Para el público presente esta fue una gran sorpresa, ya que se auguraba un combate mucho más parejo. Un sector del público se mostró enojado al considerar que Westcol podía continuar, aunque era evidente el gesto de dolor del colombiano.

Con esta victoria Mario Bautista se consagró como ganador y campeón de Supernova Strikers. Dejando a un lado lo deportivo, el combate causaba mucho morbo a los presentes por la apuesta de Westcol. El streamer había prometido raparse si es que perdía el encuentro.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Supernova en su primera emisión llega a los mismos números de la Velada #5 de Ibai con mas de 10 Millones y parece que lo va a superar



Mario Baustista haciendo K.O. a Westcol pic.twitter.com/nZTsg0Z0Vd — El Gamer Informado (@AllConsoleFan) August 18, 2025

Esta es la condición de Westcol tras el nocaut

Lo que se suponía sería la noche de reivindicación de Westcol tras su derrota en la Velada del Año V , terminó siendo una pesadilla para el colombiano.

Tras el aparatoso nocaut sufrido la noche del domingo, se reportó que Westcol fue llevado de emergencia al hospital por una lesión en el hombro. Pasadas las primeras horas del lunes, se informó que la lesión no representaba un gran peligro para su salud.

Esta lesión habría sido la principal razón para no continuar su combate en Supernova Strikers

Se le salió el hombro a westcol y va de camino al hospital pic.twitter.com/10aqeedBVr — carti (@cartiwc_) August 18, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.