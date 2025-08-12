¡Concluyó la Jornada 4! Así es como quedó la tabla general de la Liga MX 2025

La Jornada 4 en el Apertura 2025 terminó el lunes 11 de agosto y las posiciones de la tabla general de la Liga MX 2025 están listas. Bajo la dirección de Jaime Lozano, Pachuca se mantiene como líder del torneo una vez más.

¿Cuáles son los resultados de la Jornada 4 en el Apertura 2025?

Tigres 7-0 Puebla

América 1-0 Querétaro

Mazatlán 2-2 Tijuana

Atlas 0-3 Pachuca

Pumas 1-1 Necaxa

Santos 1-0 Chivas

León 1-3 Rayados

Juárez 0-2 Toluca

Atlético San Luis 1-2 Cruz Azul



¿Cómo quedó la tabla general de la Liga MX tras la Jornada 4?

Pachuca: 12 puntos

Tigres: 9 puntos

Toluca: 9 puntos

Rayados: 9 puntos

Cruz Azul: 8 puntos

América: 8 puntos

Santos: 6 puntos

Necaxa: 5 puntos

Mazatlán: 5 puntos

Tijuana: 5 puntos

Pumas: 4 puntos

Atlas: 4 puntos

Chivas: 3 puntos

Atlético San Luis: 3 puntos

León: 3 puntos

Puebla: 3 puntos

Juárez: 2 puntos

Querétaro: 0 puntos

¿Cómo se jugará la Liguilla del Apertura 2025?

De los 18 equipos, 6 calificarán directo a los Cuartos de Final del Apertura 2025 y 4 se jugarán el todo por el todo en la fase de Play-in. El restante simplemente quedará eliminado.

El título se definirá entre noviembre y diciembre al disputarse la “fiesta grande”, donde los mejores 6 equipos clasificarán a la Liguilla y dos últimos invitados llegarán a través de Play-In.

La fase regular del Apertura terminará el domingo 9 de noviembre y el 19 del mismo mes se llevará a cabo el Play-In, el cual concluirá el 23. La liguilla iniciará el día 26 y entre el 3 y el 7 se jugarán las semifinales. La Gran Final se vivirá el 11 y 14 de diciembre.

