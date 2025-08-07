OFICIAL: Así se jugarán los Cuartos de final de la Leagues Cup 2025, de Liga MX vs MLS
Luego de grandes sorpresas en la primera ronda, ya quedaron definidos los partidos de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025.
Tuvimos que esperar tres jornadas, pero por fin sabemos los juegos que habrá en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, con enfrentamientos directos entre la MLS y la Liga MX.
Recordemos que solamente clasificaron los mejores 4 equipos de cada liga, aunque el nuevo formato generó mucha polémica, se espera que para los cuartos de final y semifinales haya mucho más espectáculo que en otras ediciones.
Equipos calificados de Liga MX
A pesar de que en un principio parecía que no había dignos representantes para la Liga MX, al final algunos equipos levantaron la mano y buscarán romper con la hegemonía de la MLS en este torneo. Los cuatro calificados son:
- Toluca
- Pachuca
- Tigres
- Puebla
Los ‘Diablos’ demostraron ser el equipo de la Liga MX en mejor momento, considerando que son el vigente campeón, mientras que Tigres y Pachuca siguen dando de qué hablar cuando se trata de torneos internacionales. La gran sorpresa es el Puebla, quien venía de los últimos lugares en el futbol mexicano.
Partidos y fechas de los cuartos de final de la Leagues Cup
En esta ocasión, el primer lugar de la
Liga MX
enfrentará al cuarto lugar de la MLS y así sucesivamente, para definir a los cuartos de final. Los partidos son:
- Toluca vs Portland Timbers
- Pachuca vs Orlando City
- Tigres vs Inter de Miami
- Puebla vs Seattle Sounders
Los cuartos de final se jugarán a un solo partido de eliminación directa y serán el martes 19 y el miércoles 20 de agosto; todavía falta definir el horario de cada uno de los encuentros.
