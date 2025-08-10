Saúl ‘Canelo’ Álvarez presume el nacimiento de su hija Eva

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez anunció el nacimiento de su segunda hija Eva Victoria, con su esposa Fernanda Gómez, en medio de su preparación para enfrentarse al estadounidense Terence Crawford en Las Vegas el 13 de agosto.

Con el nacimiento de Eva Victoria, el ‘Canelo’ Álvarez, quien es el campeón mundial en la división de peso supermediano, se convirtió en padre por quinta vez.

¿Cómo fue el nacimiento de la hija del ‘Canelo’ Álvarez?

El pasado 8 de agosto, el boxeador tapatío compartió una fotografía del nacimiento de su hija en la sala del hospital. En la imagen se puede ver al ‘Canelo’ Álvarez besando a su esposa, tras dar a luz, mientras la recién nacida se encuentra en el regazo de su madre.

El boxeador compartió el siguiente mensaje en su publicación: “Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor @fernandagmtz, bienvenida EVA VICTORIA”. En sus historias de Instagram, el orgulloso padre también colocó una fotografía de su hija recién nacida tapada con una sabanita y un gorrito.

¡Bienvenida, Eva!🍼

Saúl el @Canelo Álvarez compartió en redes sociales el nacimiento de su hija, Eva Victoria.

El boxeador mexicano felicitó y mostró su cariño a su esposa y a la nueva integrante de su familia💕 pic.twitter.com/K1SKoPjtAX — adn40 (@adn40) August 10, 2025

¿Cómo se llaman los hijos del ‘Canelo’ Álvarez?

María Fernanda: De la Relación con Fernanda Gómez

Emily Cinnamon: De la relación con Karen Beltrán

Mía Ener: De la relación con Valeria Quiroz

Saúl Adiel: De la relación con Nelda Sepúlveda

Comentarios y felicitaciones por la llegada de Eva Victoria

La fotografía del pugilista no pasó desapercibida por sus fans, pues se llenó de comentarios de felicitación por el nacimiento de Eva Victoria y el amor que tiene la pareja.

Muchas felicidades Saúl y Fer, está hermosa Eva

Los amamos, bienvenida hermosa Eva esperada y amada desde el primer día de tu existencia

Ya salió hasta con la retaguardia arriba

Bienvenida mi niña hermosa

Felicidades, salud y bendiciones

