Saúl ‘Canelo’ Álvarez presume el nacimiento de su hija Eva

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez se convirtió en padre por quinta vez; este fue el mensaje que le dedicó a su hija recién nacida Eva Victoria.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez presume nacimiento de su hija Eva Victoria
Canelo/Instagram
Actualizado el 10 agosto 2025 13:09hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez anunció el nacimiento de su segunda hija Eva Victoria, con su esposa Fernanda Gómez, en medio de su preparación para enfrentarse al estadounidense Terence Crawford en Las Vegas el 13 de agosto.

Con el nacimiento de Eva Victoria, el ‘Canelo’ Álvarez, quien es el campeón mundial en la división de peso supermediano, se convirtió en padre por quinta vez.

¿Cómo fue el nacimiento de la hija del ‘Canelo’ Álvarez?

El pasado 8 de agosto, el boxeador tapatío compartió una fotografía del nacimiento de su hija en la sala del hospital. En la imagen se puede ver al ‘Canelo’ Álvarez besando a su esposa, tras dar a luz, mientras la recién nacida se encuentra en el regazo de su madre.

El boxeador compartió el siguiente mensaje en su publicación: “Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor @fernandagmtz, bienvenida EVA VICTORIA”. En sus historias de Instagram, el orgulloso padre también colocó una fotografía de su hija recién nacida tapada con una sabanita y un gorrito.

¿Cómo se llaman los hijos del ‘Canelo’ Álvarez?

  • María Fernanda: De la Relación con Fernanda Gómez
  • Emily Cinnamon: De la relación con Karen Beltrán
  • Mía Ener: De la relación con Valeria Quiroz
  • Saúl Adiel: De la relación con Nelda Sepúlveda
Canelo Álvarez añadió una condición fundamental para pelear contra Scull
Comentarios y felicitaciones por la llegada de Eva Victoria

La fotografía del pugilista no pasó desapercibida por sus fans, pues se llenó de comentarios de felicitación por el nacimiento de Eva Victoria y el amor que tiene la pareja.

Muchas felicidades Saúl y Fer, está hermosa Eva

Los amamos, bienvenida hermosa Eva esperada y amada desde el primer día de tu existencia

Ya salió hasta con la retaguardia arriba

Bienvenida mi niña hermosa

Felicidades, salud y bendiciones

