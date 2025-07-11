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Isaac del Toro sigue cosechando triunfos y gana la Etapa 3 del Tour de Austria 2025

El mexicano Isaac del Toro lo volvió a hacer y logró posicionarse en el primer lugar en la Etapa 3 del Tour de Austria 2025.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El ciclista mexicano Isaac del Toro sigue haciendo historia pues volvió a quedar en primer lugar en la Etapa 3 del Tour de Austria 2025 tras un imparable ataque final en el empinado Gaisbergspitze .

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Isaac del Toro gana la Etapa 3 del Tour de Austria 2025

La salida de la tercera etapa estuvo marcada por una subida importante en el pintoresco Palacio de Hellbrunn, al sur de la capital del estado y una difícil subida final en el Gaisberg.

Isaac del Toro estuvo cobijado por sus compañeros de equipo y resistió las dos últimas vueltas antes de la pendiente final y en los últimos 300 metros apretó la marcha.

Resultados de Isaac del Toro en el Tour de Austria de 2025

El mexicano de 21 años forma parte del equipo UAE Team Emirates-XRG y es considerado como una de las promesas del ciclismo de ruta. Estos son los resultados que ha conseguido en el Tour de Austria 2025:

  • Primera Etapa: Quinto lugar
  • Segunda Etapa: Primer lugar
  • Tercera Etapa: Primer lugar

Las siguientes etapas serán el sábado 12 y domingo 13 de julio.

Isaac del Toro se convirtió en el primer mexicano en vestir la maglia rosa en el Giro de Italia 2025 y es el ciclista más joven en portar el maillot rosa en el Siglo XXI.

El mexicano competirá en el Tour de Francia hasta el 27 de julio y la Vuelta de España del 23 de agosto al 14 de septiembre de 2025.

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