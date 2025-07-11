El ciclista mexicano Isaac del Toro sigue haciendo historia pues volvió a quedar en primer lugar en la Etapa 3 del Tour de Austria 2025 tras un imparable ataque final en el empinado Gaisbergspitze .

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Isaac del Toro gana la Etapa 3 del Tour de Austria 2025

La salida de la tercera etapa estuvo marcada por una subida importante en el pintoresco Palacio de Hellbrunn, al sur de la capital del estado y una difícil subida final en el Gaisberg.

Isaac del Toro estuvo cobijado por sus compañeros de equipo y resistió las dos últimas vueltas antes de la pendiente final y en los últimos 300 metros apretó la marcha.

EL TORITO AT THE DOUBLE 🐂🥇 @ISAACDELTOROx1 wins stage 3 of the #TourOfAustria with an unstoppable late attack on the steep Gaisbergspitze 🥵



AJ August had made a move with 1.4km to go, but alongside @gro_felix, Isaac fought his way back, before dropping his attack 🔥



With… pic.twitter.com/XgLbZe1Kvs — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 11, 2025

Resultados de Isaac del Toro en el Tour de Austria de 2025

El mexicano de 21 años forma parte del equipo UAE Team Emirates-XRG y es considerado como una de las promesas del ciclismo de ruta. Estos son los resultados que ha conseguido en el Tour de Austria 2025:

Primera Etapa: Quinto lugar

Segunda Etapa: Primer lugar

Tercera Etapa: Primer lugar

Las siguientes etapas serán el sábado 12 y domingo 13 de julio.

Isaac del Toro se convirtió en el primer mexicano en vestir la maglia rosa en el Giro de Italia 2025 y es el ciclista más joven en portar el maillot rosa en el Siglo XXI.

El mexicano competirá en el Tour de Francia hasta el 27 de julio y la Vuelta de España del 23 de agosto al 14 de septiembre de 2025.

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