El ciclista mexicano Isaac del Toro hizo historia tras conseguir el subcampeonato en el Giro de Italia 2025 y aunque no consiguió el primer lugar, aseguró que volverá con más fuerza y dio las gracias a todas las personas que lo han apoyado a lo largo de su carrera.

Isaac del Toro se convirtió en un coloso azteca luego de que en los últimos 85 años no hubiera nadie tan jóven para estar en el podio del Giro de Italia 2025, pues tiene tan solo 21 años de edad.

🚴‍♂️ ¡Histórico! Isaac del Toro termina en segundo lugar en la clasificación general del Giro de Italia 2025, convirtiéndose en el primer mexicano subcampeón de esta prestigiosa competencia 🇲🇽💥 pic.twitter.com/TjT02jb07V — adn40 (@adn40) June 1, 2025

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¿Cómo fue la participación de Isaac del Toro en el Giro de Italia?

El mexicano terminó en segundo lugar, tras quedar a 3 minutos y 56 segundos del líder Simon Yates, quien se que consagró campeón por primera vez en su larga trayectoria.

El bajacaliforniano celebró junto a sus compañeros de UAE Team Emirates XRG al concluir la edición 109 del Giro de Italia, no solo porque consiguió el segundo lugar, sino también porque consiguió la Maglia Blanca, que lo distingue como el mejor joven de toda la carrera.

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