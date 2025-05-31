Isaac del Toro puso el nombre de México en alto pues tuvo una destacada participación en el Giro de Italia 2025; sin embargo, perdió el liderato en la etapa 20 de la competencia.

A pesar de ello, el ciclista mexicano Isaac del Toro demostró su talento y determinación y su nombre quedará en la historia del deporte mundial.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Isaac del Toro pierde liderato en el Giro de Italia 2025

El mexicano Isaac del Toro llegó como líder de la vuelta pero perdió la Maglia Rosa ante el británico Simon Yates.

El inglés salió en tercero general pero aprovechó que el ecuatoriano Richard Carapaz y el mexicano se disputaban el primer lugar y terminó desbancándolos.

Cuando faltaban 30 kilómetros para la Meta, Yates tomó el liderato con 41 segundos de ventaja sobre Isaac del Toro y el mexicano ya no pudo hacer nada por alcanzarlo.

¿En qué otras competencias participará Isaac del Toro?

Isaac del Toro se convirtió en el nuevo héroe de México al tener una destacada participación en el Giro de Italia 2025 pues durante 11 días se vistió de rosa.

El mexicano participará en el Tour de Francia del 5 al 27 de julio y la Vuelta de España del 23 de agosto al 14 de septiembre.

¿Quién es Isaac del Toro?

Isaac del Toro nació el 27 de noviembre de 2003 en Ensenada, Baja California y se ha convertido en uno de los deportistas mexicanos más destacados.

Desde muy pequeño Isaac del Toro mostró su interés por el ciclismo y participó en el MTB y el ciclocross, pero fue en las competiciones de ruta donde destacó.

En redes sociales se enteró de la convocatoria del equipo A.R. Monex Pro Cycling Team y a pesar de haber llegado tarde al proceso le dieron una oportunidad.

En 2023 destacó en el Tour de l’Avenir donde ganó la clasificación general y por puntos, de montaña y mejor joven convirtiéndose en el primero en lograr este hito.

Su destacada participación atrajo la atención de varios equipos del World Tour y logró unirse al UAE Team Emirates uno de los equipos más prestigiosos de ciclismo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.