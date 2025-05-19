Isaac del Toro acaba de hacer historia al convertirse en el primer ciclista mexicano ciclista mexicano en liderar la clasificación general del Giro de Italia. El joven deportista de apenas 21 años también tuvo el honor de portar la 'Maglia rosa’, el distintivo que se le otorga al líder de la tradicional competencia italiana.

Pero, ¿quién es Isaac del Toro? Te contamos todo sobre este talento emergente que puso en alto el nombre de México, este domingo, durante el gran Giro de Italia.

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¿Quién es y en qué equipo corre Isaac del Toro?

Isaac del Toro Romero, el joven ciclista que lidera el Giro de Italia, nació el 27 de noviembre de 2003, en Ensenada, Baja California. Desde muy pequeño inició su formación como ciclista, pasando desde el ciclismo de montaña y el ciclocross hasta las rutas de competencia. Para abrirse camino en el mundo del ciclismo, Isaac del Toro se mudó a Europa ,donde se unió a la A.R. Monex Pro Cycling Team.

Su carrera comenzó a despegar en 2023 cuando obtuvo el triunfo en el Tour del Porvenir del 2023, con lo que consiguió llegar al poderoso equipo UAE Team Emirates. A partir de entonces, la carrera de Isaac del Toro ha ido en ascenso conquistando los siguientes títulos:

Campeón del Tour de l’Avenir (2023)

(2023) 3.º lugar en el Tour Down Under (Australia, 2024)

Campeón de la Vuelta a Asturias (2024)

(2024) 1.º lugar en la Milano-Turín (2025)

¿Qué ganó Isaac del Toro?

Este domingo 18 de mayo, Isaac del Toro se convirtió en el líder del Giro de Italia más joven del siglo. Además, el joven mantiene una afortunada ventaja de 1.13 minutos sobre su compañero español Juan Ayuso y 1.30 respecto al italiano Antonio Tiberi.

Sin duda, Isaac del Toro acaba de dar un gran paso en su carrera profesional, por lo que está levantando muchas expectativas. El joven ciclista no solo se perfila como un posible ganador en el Giro de Italia, sino que los mexicanos comienzan a poner sus esperanzas en la joven promesa del ciclismo mexicano para obtener una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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