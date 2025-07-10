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El Torito esta de vuelta: Isaac del Toro gana segunda etapa del Tour de Austria 2025

El mexicano Isaac del Toro lo volvió a hacer y terminó en primer lugar en la segunda etapa del Tour de Austria 2025, su primera victoria en esta competencia.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El mexicano Isaac del Toro volvió a deslumbrar en el Giro de Italia al ganar la segunda etapa del Tour de Austria 2025, con ello, el joven atleta se coloca en el cuarto puesto de la clasificación general.

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Este jueves 10 de julio, Isaac del Toro finalizó la segunda etapa del Tour de Austria en primer lugar con un tiempo de 3:04:59 horas, sus compañeros Felix Grossschartner y Alesssandro Covi completaron el top 5.

La segunda etapa del Isaac del ToroTour de Austria 2025 fue un recorrido de 142 kilómetros con un perfil de montaña que acumuló mil 677 metros de desnivel.

La calificación general esta muy cerrada le siguen Felix Grossschartner, Rafal Majka (+0:09), también del UAE Team y Archie Ryan (+0:12) del EF Education EasyPost.

¿Cuándo son las próximas competencias de Isaac del Toro?

El Tour de Austria 2025 cuenta con pocas fechas pues después de la segunda etapa solo hay tres jornadas más donde competirá Isaac del Toro:

  • Etapa 3: Viernes 11 de julio a las 04:15 horas
  • Etapa 4: Sábado 2 de julio a las 02:50 horas
  • Etapa 5: Domingo 13 de julio a las 03:00 horas

¿Cuántas competencias ha ganado Isaac del Toro?

Isaac del Toroes originario de Ensenada, Baja California, tiene 21 años y desde muy pequeño comenzó a competir en ciclismo.

En 2019 se unió a la A.R. Monex Pro Cycling Team y su carrera despegó en 2023 al ganar el Tour de l’Avenir, un tour para corredores Sub-23 y obtuvo su lugar en el UAE Team Emirates.

  • Campeón del Tour de l’Avenir (2023)
  • 3.º lugar en el Tour Down Under (Australia, 2024)
  • Campeón de la Vuelta a Asturias (2024)
  • 1.º lugar en la Milano-Turín (2025)
  • Subcampeón del Giro de Italia 2025
  • “Maglia Bianca” (Mejor ciclista menor de 25 años)
  • Once etapas con la “Maglia Rosa”
  • Un triunfo
  • Seis podios totales

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