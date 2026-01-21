ARMY lo logró: cambian fecha de preventa de los conciertos de BTS y antes anunciarán precios

Por que ARMY lo pidió, OCESA cambió la fecha de preventa de los boletos para poder anunciar con anticipación el costo que tendrán los conciertos de BTS en México.

Luego de que ARMY presentara 4 mil solicitudes ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), OCESA informó que los precios de los boletos se darán a conocer el jueves 22 de enero a las 9:00 hora del Centro de México.

🚨 #AlertaADN



¡Atención, ARMY! 💜✨ La preventa para los conciertos de BTS en México 🇲🇽🎤 fue reprogramada para el 23 de enero 📅🔥https://t.co/GbG9mOv0rC — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 21, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo será la preventa de los boletos de BTS?

La preventa de los boletos con la ARMY MEMBERSHIP se realizará el viernes 23 de enero a las 9:00 de la mañana para los conciertos programados del 7 y 9 de mayo; la preventa para el 10 de mayo comenzará a las 12:00 horas. La venta general se llevará a cabo el 24 de enero también a las 9:00 de la mañana, tal como estaba previsto originalmente.

OCESA señaló que es importante recordar que solo las personas titulares de ARMY MEMBERSHIP que se hayan registrado previamente podrán ingresar a la fila virtual y acceder a la preventa.

Mapa del concierto de BTS en México: escenario 360° y espacios para acercarse a la banda El mapa que tendrán los conciertos de BTS en México tiene uno de los diseños más innovadores en la industria de la música; Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se desplazarán sobre el escenario. 19 enero, 2026

¿Eres ARMY MEMBERSHIP? Así puedes comprar los boletos

Cuando se te solicite deberás ingresar el número de ARMY MEMBERSHIP de 9 dígitos, el cual inicia con BA, para desbloquear el acceso a la compra de boletos.

El Weverse ID (correo electrónico) asociado a tu membresía debe coincidir con el que está vinculado a tu cuenta de Ticketmaster. En caso de no ser así no podrás ingresar a la fila virtual. Si ya eres miembro y tus correos no coinciden deberás actualizar el correo o crear una cuenta nueva.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

