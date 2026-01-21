ARMY en México: hora exacta en que saldrán a la venta los boletos de BTS

La gira mundial de BTS será sin duda el evento musical más importante del 2026, pues se trata de un fenómeno mundial que marca la importancia del K-Pop dentro de la industria. Los conciertos en la Ciudad de México no serán la excepción y el ARMY ya se prepara para conseguir los boletos.

Los fans de la boy band más destacada del K-Pop, por detrás de Super Junior, adquirieron la ARMY MEMBERSHIP para poder tener acceso a los boletos, sin embargo, esto no les asegura un lugar en el Estadio GNP Seguros, por lo que la venta de Ticketmaster se tratará de una "batalla" para poder disfrutar de los conciertos.

¿A qué hora comienza la venta de boletos de BTS en Ticketmaster?

La venta de boletos comenzará en punto de las 9:00 de la mañana el jueves 22 de enero en la plataforma de Ticketmaster . Pero ojo esta preventa solo es para quienes tienen la ARMY MEMBERSHIP y quieran asistir al concierto el 7 de mayo. La venta general se realizará el sábado 24 de enero.

La venta de boletos correspondientes a la preventa ARMY MEMBERSHIP tiene previsto acabar hasta el viernes 23 de enero en punto de las 10:00 de la noche, pero seguramente se terminarán antes de los estimado, inclusive en los primeros minutos del jueves.

Zonas que tendrá el concierto de BTS en México|Ticketmaster

¿Cuántos boletos se pueden comprar en la preventa?

Los fans que tengan ARMY MEMBERSHIP podrán comprar un límite de cuatro boletos en cada día de venta y serán ellos quienes tendrán priodidad el día de la venta.

Pero no pierdas la esperanza porque para la venta general esta no será necesaria, es decir que todos los fans podrán intentar conseguir un boleto.

