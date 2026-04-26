El K-pop guio el camino de Circus Showtime; los jóvenes demostraron su talento en la CCXP México 2026.

El K-pop guio el camino de Circus Showtime; los jóvenes demostraron su talento en la CCXP México 2026. | Adriana Pacheco

El K-pop sigue abriéndose camino en México y es impulsado cada vez más por jóvenes talentosos, entre ellos Circus Showtime, quienes brillaron con grandes covers dance en la CCXP México 2026.

Para Ahn, Yank, Sun, Yuki y Susi el K-pop representa libertad, un apoyo, unión, motivación para seguir adelante y también una oportunidad para demostrar su amor por el baile.

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Circus Showtime en la CCXP México

Con un repertorio bastante extenso que abarcó artistas como Stray Kids, Jung Kook y Blackpink, Circus Showtime hizo brillar el escenario junto con todo aquel que se supiera las coreografías.

Circus Showtime inició desde el 2018 como un proyecto con el sueño de bailar en el escenario e interpretar las coreografías de K-pop que más les gusta.

“Para mí el K-pop es algo muy especial, sobre todo el dance cover, llegó en un momento de mi vida donde estaba sin dirección y el baile me la dio”, dijo Sun a adn Noticias.

¿Cuál es el sueño de Circus Showtime?

Todos los integrantes de Circus Showtime tienen una meta en común y es ganar el Dance Cover Festival que te lleva a Corea del Sur, por lo que diariamente se esfuerzan a lo máximo para demostrar que son los mejores.

“El K-pop es unión y obviamente para hacer este tipo de proyectos se necesita mucha sinergia entre los integrantes del equipo y en Circus Showtime he encontrado a mi familia”, recalcó Yank.

Maestros del cover dance

El talento de los integrantes de Circus Showtime no solo se queda en ellos sino también en sus alumnos, ya que son maestros de cover dance.

Y con el objetivo de que nadie se quede con las ganas de aprender las coreografías, tienen estudios de baile en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Quieres aprender? Puedes pedir más información en @circus_showtime.