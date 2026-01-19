Mapa del concierto de BTS en México: escenario 360° y espacios para acercarse a la banda

Después de la molestia entre la comunidad ARMY y su petición para que tanto Ticketmaster y Ocesa proporcionaran información clara sobre la venta de boletos de los conciertos de BTS en Ciudad de México (CDMX) se reveló el mapa oficial del Estadio GNP Seguros.

Entre los detalles que se dieron a conocer es que los conciertos contarán con un escenario central estilo 360°, con el objetivo de que todos los fans de la boy band puedan ver las coreografías y disfruten del evento desde cualquier punto.

¿Cómo es el escenario de BTS en el GNP Seguros?

El mapa publicado en la página de Ticketmaster muestra que el escenario estará al centro y contará con cuatro pasarelas en forma de cruz, lo que permitirá que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se desplacen por el escenario y puedan interactuar con sus fans mexicanos.

Mapa de los conciertos de BTS en México

El mapa muestra uno de los diseños más innovadores en la industria de la música, pues los asistentes rodean por completo a los cantantes, se crea una interacción con el público, el área permite una mayor afluencia y fomenta una mayor variedad de precios.

Las zonas son las siguientes:

GNP: 30 bloques ubicados en las esquinas y costados bajos

NA: Más de 50 bloques que cubren las gradas laterales y superiores

VE: 16 zonas intermedias entre gradas altas y la cancha

PCD: sección especial para personas con discapacidad

100s: Ocho bloques en la parte baja y central

Zonas que tendrá el concierto de BTS en México|Ticketmaster

¿A qué hora empieza la venta de boletos de BTS?

La venta de boletos comenzará el jueves 22 de ene de 2026 a partir de las 9:00 de la mañana, hasta las 10:00 de la noche. Los fans podrán comprar hasta un límite de 4 boletos por cada día del evento.

