Boletos para BTS; Paso a paso y días para registrarse y conseguir entradas a su concierto en CDMX

BTS anunció que se llevará a cabo una gira de conciertos que comenzará en abril después del lanzamiento de su primer álbum nuevo en más de tres años. La banda de K-pop regresa tras un largo periodo de espera debido a que en Corea del Sur es obligatorio realizar el servicio militar.

La gira comienza en Goyang, Corea del Sur, el 9 de abril e incluye 79 espectáculos en Asia, Estados Unidos y Europa hasta julio. El agente de BTS anunció este mes que la banda lanzará un nuevo álbum el 20 de marzo, aunque no se ha revelado el título.

El último álbum de la banda, "Proof" de 2022, debutó en el número uno en 18 países y ha acumulado alrededor de 16 mil 700 millones de reproducciones.

¿Cuándo comenzará la preventa de boletos de BTS en México?

La preventa de boletos para BTS comenzará el 22 de enero a través de la plataforma Ticketmaster y con la membresía ARMY, es decir, no es obligatorio comprarla, pero digamos que es “la fila para no hacer fila”, te da acceso más rápido para elegir un lugar que en una venta normal.

La membresía se compra desde la aplicación de Weverse o en este enlace Application Link antes del 18 de enero, a las 5 de la tarde. Cuesta 410 pesos y tiene vigencia de un año.

Tu ID de Weverse (dirección de correo electrónico) asociada a tu ARMY MEMBERSHIP debe coincidir con el correo electrónico asociado a tu cuenta de Ticketmaster; si no coincide, no podrás unirte a la fila.

¿Cómo comprar boletos para BTS en México?

Una vez en la venta, usarás tu NÚMERO DE ARMY MEMBERSHIP (BA + 9 dígitos) para desbloquear el acceso a las entradas.

En caso de que ya tengas la membresía pero no te sepas el número:

Abre la app Weverse y accede a BTS Da clic en el ícono “Membership”. Haz clic en “Ver detalles de la membresía” bajo “ARMY MEMBERSHIP” para acceder a tu tarjeta de membresía móvil. Encuentra tu NÚMERO DE ARMY MEMBERSHIP de 9 dígitos en la tarjeta (comienza con BA). Para los shows en Canadá, Estados Unidos y México, utiliza tu número US o GLOBAL (si tienes ambas, tu número US será tu código de preventa).

Venta general de boletos para el concierto de BTS en México

El 24 de enero será la venta general, no habrá con tarjetas bancarias y se podrán comprar máximo de 4 boletos por persona por show. Toma en cuenta que las entradas serán solo móviles, y el código de barras será visible hasta 48 horas antes del evento.

La promotora aún no revela los precios de los conciertos, por eso, la fanbase BTS ARMY MÉXICO ya pidió en un comunicado más información.

Por favor, pedimos que se nos de a conocer el mapa y precios días antes de la primera preventa @ocesa_kpop 🙏🏻🙏🏻#BTSComeback2026 #BTSTour2026#BTSINMEXICO #BTSENMEXICO pic.twitter.com/FCJ0neGi7W — BTS ARMY MEXICO (@BTSARMY_MXCO) January 13, 2026

De acuerdo con OCESA, esto es lo que podrá incluir un paquete VIP:

• Acceso al ensayo previo al concierto.

• Artículo exclusivo de merch.

• Entrada anticipada al estadio.

• Credencial y cordón VIP.

Se espera que el concierto de BTS tenga un escenario 360 y asientos asignados en todas las zonas, sin una ubicación frontal designada, lo que permite la visualización desde cualquier punto del recinto.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.