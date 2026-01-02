Enero inaugura galardones a lo mejor del cine; el calendario de premiaciones en 2026

El calendario de premiaciones en 2026 arranca el 4 de enero con los Critics Choice Awards, una ceremonia televisada en E! y USA Network, reconociendo lo mejor en cine y TV. Le siguen:



11 de enero: Golden Globes – Transmitidos por CBS y Paramount+, celebrando cine, TV y logros internacionales

22 de enero: Anuncio de nominaciones a los Premios Oscar – Revelación de candidatos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas

1 de febrero: GRAMMY Awards – En CBS y Paramount+, honrando la excelencia en la música

7 de febrero: DGA Awards (Directors Guild of America) – En el Beverly Hilton, premiando directores en cine y TV

22 de febrero: BAFTA Awards – Transmitidos por BBC, enfocados en cine británico e internacional

1 de marzo: SAG Awards (ahora llamados The Actor Awards presented by SAG-AFTRA) – En streaming, destacando actuaciones en cine y TV

15 de marzo: Premios Oscar – En ABC, la culminación de la temporada con 24 categorías principales

¿Qué reconoce cada premiación y por qué importa?

Critics Choice Awards: Premian lo mejor en cine y TV según críticos; son un predictor temprano de los Oscars

Reconocen cine y TV a nivel global, con división entre drama y comedia/musical; destacan por su impacto mediático

Anuncian a los candidatos oficiales a los Academy Awards y marcan el inicio formal de la carrera al Oscar

Premian la excelencia musical en todos los géneros, destacando innovación y éxito artístico

Reconocen a los mejores directores de cine y TV; suelen anticipar al ganador del Oscar a Mejor Dirección

Premian lo mejor del cine con énfasis británico e internacional; influyen en la temporada europea de premios

Reconocen actuaciones individuales y de elenco, votadas por actores; son clave para prever ganadores actorales del Oscar

Máximo reconocimiento al cine, con 24 categorías que definen la excelencia cinematográfica global

Nominaciones publicadas y favoritos actuales

Producciones como One Battle After Another y Sinners lideran en cine, mientras Kendrick Lamar y Lady Gaga destacan en música.

Los expertos señalan que estas tendencias suelen anticipar el resultado final, aunque siempre existen sorpresas impulsadas por votaciones internas.

Predicciones rumbo a los Premios Oscar

Las shortlists colocan a Leonardo DiCaprio y Jessie Buckley como favoritos actorales, con fuerte presencia de estudios como Warner Bros.

Esto refleja una temporada marcada por grandes producciones, diversidad temática y alto nivel técnico.

¿Cómo seguir la temporada y aprovechar la cobertura?

Plataformas como Paramount+ y ABC transmiten los eventos en vivo, mientras los sitios oficiales actualizan nominaciones en tiempo real.

Seguir esta ruta permite entender el pulso cultural global y anticipar qué historias dominarán la conversación pública.

