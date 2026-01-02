Enero inaugura galardones a lo mejor del cine; el calendario de premiaciones en 2026
El calendario de premiaciones en 2026 ya marca la ruta de Oscars, Globos y Grammys, con favoritos claros y tendencias que anticipan quién dominará la temporada.
El calendario de premiaciones en 2026 arranca el 4 de enero con los Critics Choice Awards, una ceremonia televisada en E! y USA Network, reconociendo lo mejor en cine y TV. Le siguen:
- 11 de enero: Golden Globes – Transmitidos por CBS y Paramount+, celebrando cine, TV y logros internacionales
- 22 de enero: Anuncio de nominaciones a los Premios Oscar – Revelación de candidatos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas
- 1 de febrero: GRAMMY Awards – En CBS y Paramount+, honrando la excelencia en la música
- 7 de febrero: DGA Awards (Directors Guild of America) – En el Beverly Hilton, premiando directores en cine y TV
- 22 de febrero: BAFTA Awards – Transmitidos por BBC, enfocados en cine británico e internacional
- 1 de marzo: SAG Awards (ahora llamados The Actor Awards presented by SAG-AFTRA) – En streaming, destacando actuaciones en cine y TV
- 15 de marzo: Premios Oscar – En ABC, la culminación de la temporada con 24 categorías principales
¿Qué reconoce cada premiación y por qué importa?
- Critics Choice Awards: Premian lo mejor en cine y TV según críticos; son un predictor temprano de los Oscars
- Golden Globes: Reconocen cine y TV a nivel global, con división entre drama y comedia/musical; destacan por su impacto mediático
- Nominaciones a Premios Oscar: Anuncian a los candidatos oficiales a los Academy Awards y marcan el inicio formal de la carrera al Oscar
- GRAMMY Awards: Premian la excelencia musical en todos los géneros, destacando innovación y éxito artístico
- DGA Awards: Reconocen a los mejores directores de cine y TV; suelen anticipar al ganador del Oscar a Mejor Dirección
- BAFTA Awards: Premian lo mejor del cine con énfasis británico e internacional; influyen en la temporada europea de premios
- SAG Awards: Reconocen actuaciones individuales y de elenco, votadas por actores; son clave para prever ganadores actorales del Oscar
- Premios Oscar: Máximo reconocimiento al cine, con 24 categorías que definen la excelencia cinematográfica global
Nominaciones publicadas y favoritos actuales
Producciones como One Battle After Another y Sinners lideran en cine, mientras Kendrick Lamar y Lady Gaga destacan en música.
Los expertos señalan que estas tendencias suelen anticipar el resultado final, aunque siempre existen sorpresas impulsadas por votaciones internas.
Predicciones rumbo a los Premios Oscar
Las shortlists colocan a Leonardo DiCaprio y Jessie Buckley como favoritos actorales, con fuerte presencia de estudios como Warner Bros.
Esto refleja una temporada marcada por grandes producciones, diversidad temática y alto nivel técnico.
¿Cómo seguir la temporada y aprovechar la cobertura?
Plataformas como Paramount+ y ABC transmiten los eventos en vivo, mientras los sitios oficiales actualizan nominaciones en tiempo real.
Seguir esta ruta permite entender el pulso cultural global y anticipar qué historias dominarán la conversación pública.
