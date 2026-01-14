¡Llegan los Razzies 2026! Gal Gadot, Eiza González y Jared Letto entre los nominados a lo peor del cine

¡Los Razzies 2026 ya están aquí! Los infames Golden Raspberry Awards, conocidos por premiar lo peor del cine, agregan nombres polémicos a su lista de nominados este año. ¿Qué películas y actores quedaron en el ojo del huracán?

Desde el desafortunado live action de Disney , “Blancanieves”, hasta “La guerra de los mundos”, estas nominaciones reflejan los mayores tropiezos cinematográficos de 2025 según críticos, audiencias y votantes de los propios Razzie Awards. En adn Noticias, te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué son los Razzies 2026 y por qué importan?

Los Razzies (o Premios Golden Raspberry) son una ceremonia paralela y satírica a los premios tradicionales de Hollywood como los Golden Globe o Los Oscar. Los Razzies se encargan de “galardonar” las peores películas, actuaciones y decisiones creativas del año.

En enero de 2026, se dieron a conocer las desafortunadas producciones, así como los actores que quedaron nominados a los Razzies, porque no cumplieron con las expectativas del público ni de la crítica. Seguramente tú ya tienes tus opciones en mente; por eso, aquí te compartimos el listado completo de quienes se pelean el no tan deseado trofeo de los Razzies.

¿Cuándo serán los Razzies 2026?

La ceremonia de los Razzies 2026 se llevará a cabo el próximo 7 de marzo, sólo unos días antes de conocer a los ganadores de los Premios Oscar.

Lista completa de nominados a los Razzies 2026

Aquí te presentamos las principales categorías de los Razzies Awards 2026 y quiénes quedaron en la lista de los más criticados:

Peor Película

Estado eléctrico

Hurry Up Tomorrow

Tierras perdidas

Blancanieves

La guerra de los mundos

Peor Actor

Dave Bautista – Tierras perdidas

Scott Eastwood – Alarum

Ice Cube – La guerra de los mundos

Jared Leto – Tron: Ares

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Peor Actriz

Ariana DeBose – Amor Explosivo

Heather Graham – Tierra de fugitivos

Milla Jovovich – Tierras perdidas

Rebel Wilson – Duro de casar

Michelle Yeoh – Star Trek: Sección 31

Peor Actriz de Reparto

Anna Chlumsky – Duro de casar

Gal Gadot – Blancanieves

Eiza González – La Fuente de la Juventud

Amara Okereke – Tierras perdidas

Isis Valverde – Alarum

Otras categorías destacadas

Además de las principales, los Razzies 2026 nominados incluyen:

Peor Actor de Reparto: los siete enanitos generados por IA (Blancanieves), Nicolas Cage (Tierra de fugitivos) y más.

Peor Director: Paul W.S. Anderson (Tierras perdidas), Rich Lee (La guerra de los mundos), Russo Bros (Estado eléctrico).

Peor Guion: múltiples producciones, incluyendo Blancanieves y La guerra de los mundos.

Peor Dupla en Pantalla: menciones humorísticas y polémicas, como “Ice Cube y el Zoom de su cámara”.

¿Por qué generan tanta atención estos Razzies 2026 nominados?

Más allá de la burla inherente, estas nominaciones funcionan como espejo crítico del cine comercial moderno. Cada año, grandes estudios y actores de renombre, incluso figuras como Gal Gadot y Jared Leto, aparecen en estas listas cuando sus películas o actuaciones no conectan con el público o la crítica.

¿Significa esto el fin de una carrera? Para nada. A menudo, la atención, incluso negativa, impulsa conversaciones en redes, memes, debates y un renovado interés en las películas mencionadas. ¿Coincides con las nominaciones de los Razzies 2026? ¿Cuál crees que fue la peor película de 2025?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

