VIDEO: Nikki Glaser sorprende al mencionar a “El Chapo” Guzmán frente a Sean Penn en los Globos de Oro 2026

La comediante Nikki Glaser fue una de las protagonistas indiscutibles de los Globos de Oro 2026 , no solo por su papel como presentadora, sino por un monólogo que rápidamente dio de qué hablar en redes sociales y medios internacionales.

Entre aplausos y risas nerviosas, Glaser lanzó una serie de bromas que tuvieron como blanco principal al actor estadounidense Sean Penn, pero que incluyeron una referencia inesperada para el público : Joaquín El Chapo Guzmán .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La broma que referenció al narco mexicano

Durante la ceremonia realizada en el Beverly Hilton de Los Ángeles, Glaser ironizó sobre la apariencia de Sean Penn , particularmente su cabellera plateada y despeinada.

En un tono sarcástico, contrastó su imagen con la obsesión de Hollywood por lucir eternamente joven y remató con una frase que provocó carcajadas inmediatas entre los asistentes.

Sin embargo, el momento más comentado llegó después. La comediante ofreció una disculpa irónica a Penn y aseguró que había consultado la broma con varios “amigos”, entre los que mencionó, de manera sorpresiva, a " El Chapo ” Guzmán

La referencia cayó como balde de agua fría y, al mismo tiempo, desató una nueva ronda de risas incómodas y comentarios en internet.

Audiencia Chapo Guzman

¿Por qué se relaciona Sean Penn con 'El Chapo'?

Para el público mexicano, la alusión no pasó desapercibida. En 2015, Sean Penn entrevistó a Guzmán Loera cuando el entonces líder del Cártel de Sinaloa se encontraba prófugo de la justicia.

El encuentro ocurrió en la sierra de Sinaloa y fue facilitado por la actriz mexicana Kate del Castillo , quien había iniciado contacto con el narcotraficante años antes.

La entrevista fue publicada posteriormente en la revista Rolling Stone y generó una fuerte polémica a nivel internacional. Muchos cuestionaron la ética de dar voz a un capo del narcotráfico, así como el riesgo asumido por el actor y el medio de comunicación.

Ellos serán lo presentadores de los Globos de Oro 2026

Un episodio que sigue persiguiendo a Penn

A casi una década de distancia, ese episodio continúa siendo una sombra en la carrera de Sean Penn . De acuerdo con declaraciones recientes del actor Josh Brolin, el acercamiento de Penn a Guzmán habría respondido, en parte, a una búsqueda de emociones fuertes y al deseo de romper con la rutina, más allá de un interés meramente periodístico.

La publicación de Rolling Stone no solo provocó críticas contra Penn, sino que también colocó a Kate del Castillo bajo el escrutinio de las autoridades mexicanas y de la opinión pública, con consecuencias legales y mediáticas para la actriz.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.