DEA y Policía de España desmantelan red ligada al Cártel de Sinaloa que traficaba metanfetamina a Europa

La Policía Nacional de España dio por desarticulada una organización criminal hispano-mexicana vinculada al Cártel de Sinaloa, señalada como uno de los principales puntos de abastecimiento de metanfetaminas en Europa.

El golpe se concretó en la segunda fase de la llamada Operación Saga, desarrollada en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y dejó como saldo nueve personas detenidas.

🚩Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de metanfetamina en piedras de mármol



🌏Asentada en #México y #España

👮‍♂️ 9 detenidos

💶 3 M intervenidos en un búnker



Considerado un punto principal de abastecimiento de drogas de síntesis enviadas a Europa



🤝Con… pic.twitter.com/bInOtbBJbS — Policía Nacional (@policia) January 7, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Arrestos de integrantes del Cártel de Sinaloa

Entre los arrestados se encuentra un integrante del Cártel de Sinaloa que permanecía oculto en un departamento de Madrid, así como un empresario del sector del mármol, presuntamente clave para el ingreso de la droga al continente europeo.

Las autoridades atribuyen a esta red delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Metanfetamina oculta en mármol

De acuerdo con la Policía Nacional, la organización utilizaba un método sofisticado para introducir la metanfetamina a Europa: ocultarla dentro de piedras de mármol importadas desde México.

Durante un cateo en una nave industrial vinculada al empresario detenido, los agentes localizaron cerca de tres millones de euros escondidos en un búnker bajo el suelo, presuntamente producto de las actividades ilícitas.

La investigación está a cargo del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y se remonta a 2023, cuando se ejecutó la primera fase de la Operación Saga. En ese momento se decomisaron mil 800 kilogramos de metanfetamina en Alicante, considerada la segunda mayor incautación de esta droga en la historia de Europa.

Estados Unidos tiene en la mira al Cártel de Sinaloa

Harfuch confirma detenciones

Durante la conferencia mañanera del jueves 8 de enero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , informó que la colaboración con las autoridades españolas se desarrolla desde 2023.

Además, confirmó que actualmente existe coordinación entre autoridades de España y México para profundizar las investigaciones y desarticular por completo las redes vinculadas al tráfico internacional de metanfetaminas.

Envíos de droga a Tenerife y otros países

Tras ese golpe, las autoridades detectaron intentos de la organización por reorganizarse financieramente. En julio de 2024 se identificó un nuevo envío de 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de más de metro y medio de altura, con destino a Tenerife. El receptor fue detenido y resultó ser un narcotraficante con amplio historial en la isla.

De forma paralela, la red también operaba envíos a otros países europeos. En una acción conjunta con autoridades de Finlandia, se interceptaron 38 kilogramos de mariguana y se logró la detención del responsable de recibir la droga en ese país.

Harfuch confirma la detención de Alejandro "N", alías 'K' o 'Z', vinculado al homicidio de Carlos Manzo Durante la conferencia mañanera, el titular de la Secretaría de Seguridad notificó que el arresto se llevó a cabo el 24 de diciembre; se le señala como líder de una célula criminal. 08 enero, 2026

Enlaces internacionales y coordinación con México

Uno de los detenidos clave es señalado como el líder de una red de narcotransportistas que coordinaba rutas entre Dubái y México, además de supervisar las operaciones en territorio europeo.

También fue capturado un miembro del cártel de Sinaloa que recibía un pago mensual de dos mil 500 euros a cambio de mantenerse oculto y en silencio, tras haber participado en la introducción de la droga decomisada en 2023.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.