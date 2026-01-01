En videos, la detención de “El Sagitario”, operador de “El Chapo Isidro” tras operativo por aire y tierra en Sinaloa

Durante la noche del pasado 31 de diciembre de 2025 y en el marco de las celebraciones por Año Nuevo en México, se dio a conocer que el Gabinete de Seguridad del país logró la detención de Pedro Inzunza alias “El Sagitario”, sujeto señalado por ser uno de los principales operadores de “El Chapo Isidro” líder de los Beltrán Leyva.

Tras el anuncio de la detención de este importante criminal, a través de las diferentes plataformas de las redes sociales se comenzaron a difundir imágenes y videos del operativo por aire y tierra que se realizó en Sinaloa por parte de la Marina, SSPC y la FGR.

🔴 Reportan detención de Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario” o “El Señor de la Silla”



Es padre de “El Pichón”, abatido en noviembre en Choix



La captura ocurrió junto a otros tres sicarios durante un megaoperativo por aire y tierra en Culiacán



📷 @noticieristas pic.twitter.com/mb9AKDJxKo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 1, 2026

¿Cómo fue el operativo para la detención de “El Sagitario”?

De acuerdo con la información que ha ido surgiendo en relación a la detención de “El Sagitario ”, el operativo se realizó dentro de Culiacán, Sinaloa tras una serie de investigaciones realizadas por autoridades federales.

Las acciones fueron encabezadas por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Se dio a conocer que más allá de la detención del sujeto también señalado como “El Señor de la Silla”, también se logró la captura de otros tres sujetos vinculados con organizaciones criminales dentro del estado de Sinaloa.

Este miércoles 31 de diciembre, personal de las Fuerzas Especiales de la Marina, en coordinación con elementos de la @SSPCMexico y @FGR, fue capturado Pedro Inzunza Noriega, “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El… pic.twitter.com/B1gCHd5SiK — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) January 1, 2026

¿Quién es Pedro Inzunza alias “El Sagitario”?

De acuerdo con la información que se sabe de “El Sagitario”, Pedro Inzunza es uno de los principales operadores de “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de los Beltrán Leyva y el cual tiene importante presencia en Sinaloa y demás estados del norte del país.

¿De qué se le acusa a “El Sagitario”?

A este sujeto se le acusa de delitos como el narcotráfico, conspiración para importar fentanilo, así como lavado de dinero internacional en favor de organizaciones criminales en nuestro país y otras partes del mundo.

