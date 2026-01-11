Muere Yeison Jiménez, cantante colombiano de música regional, a los 34 años de edad

El cantante colombiano Yeison Jiménez, una de las figuras más importantes de la música regional, falleció este fin de semana tras un accidente aéreo ocurrido en una zona rural del departamento de Boyacá, en el centro de Colombia .

La noticia fue confirmada por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y por el propio presidente Gustavo Petro , quien lamentó el hecho a través de redes sociales.

De acuerdo con las autoridades, en el siniestro murieron seis personas, incluidos el artista y los demás ocupantes de la avioneta, que se dirigía a la ciudad de Medellín luego de una presentación en Santander.

Así ocurrió el accidente

La Aeronáutica Civil informó que Yeison Jiménez viajaba en una aeronave con matrícula N325FA, la cual se desplomó entre los municipios de Paipa y Duitama alrededor de las 15:00 horas (tiempo local de Colombia).

Testimonios e imágenes difundidas tras el accidente muestran que la avioneta se incendió en pleno vuelo y terminó completamente calcinada tras el impacto.

Gracias a que la aeronave activó su señal de emergencia, el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate logró ubicar rápidamente la zona del siniestro, con apoyo de equipos de emergencia y elementos de la Policía Nacional; sin embargo, no se reportaron sobrevivientes.

¿Quiénes viajaban con Yeison Jiménez?

Además del cantante, en el accidente perdieron la vida el piloto, capitán Hernando Torres; los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín —asistente del artista—; Jéfferson Osorio, su representante, así como Weisman Mora.

La Gobernación de Boyacá expresó sus condolencias a las familias y destacó la relevancia cultural del músico.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos ya inició el protocolo correspondiente para determinar las causas del siniestro, aunque hasta el momento no se ha emitido un dictamen oficial.

Una figura clave de la música regional colombiana

Yeison Jiménez tenía 34 años y era originario de Manzanares, en el departamento de Caldas.

En la última década se consolidó como uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana (género muy similar al regional mexicano), con temas como Aventurero, Vete y Mi venganza, que también encontraron eco entre el público mexicano por su cercanía con el regional latino.

En 2021 fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard y logró llenar recintos de gran capacidad, como el Movistar Arena de Bogotá, algo poco común para el género.

El sueño que hoy conmociona a sus seguidores

Tras confirmarse su muerte, fans recordaron una entrevista reciente en la que Jiménez relató haber soñado en varias ocasiones con un accidente aéreo. En el pódcast Los hombres sí lloran, el cantante narró que incluso visualizó una caída del avión, declaraciones que hoy generan conmoción entre sus seguidores.

