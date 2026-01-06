Los 5 países a los que Donald Trump lanzó advertencia tras la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, cumplió con sus amenazas contra Venezuela al ordenar la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores durante una redada nocturna en Caracas, realizada en la madrugada del sábado dentro de una residencia altamente fortificada, lo que abrió la puerta de advertencias hacia otros países.

Tras el operativo en Venezuela , el mandatario lanzó una serie de advertencias directas a otros países que, según su gobierno, se encuentran dentro del área de influencia estratégica de Washington, ampliando la tensión diplomática a nivel global.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

México

Trump ha asegurado en varias oportunidades que México “no ha hecho lo suficiente” para frenar el tráfico de drogas y la migración irregular hacia Estados Unidos.

El presidente afirmó que los cárteles mexicanos tienen un poder significativo y aseguró que “habrá que hacer algo” ante el flujo constante de estupefacientes a través de la frontera sur.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió rechazando de forma tajante cualquier intervención militar estadounidense en territorio mexicano y defendió la soberanía nacional.

Colombia

Horas después del operativo en Venezuela, Trump lanzó una advertencia directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, elevando la tensión entre ambos países. Colombia, tradicional aliado de Estados Unidos, ocupa un papel central en la lucha contra el narcotráfico en la región.

El mandatario estadounidense acusó al gobierno colombiano de permitir el fortalecimiento de los cárteles y ordenó sanciones en su contra, asegurando que la producción y el tráfico de cocaína siguen afectando gravemente a Estados Unidos.

Trump incluso dejó abierta la posibilidad de una acción directa, una postura que contrasta con décadas de cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha antidrogas.

Cuba

Cuba, ubicada a pocos kilómetros de Florida, también fue mencionada por Trump, aunque en un tono distinto. El presidente sostuvo que no sería necesaria una intervención militar porque, según él, el país atraviesa un colapso económico inminente.

Trump señaló que la economía cubana dependía en gran medida del petróleo venezolano, lo que dejaría a la isla en una situación vulnerable tras la caída del gobierno de Caracas.

El senador estadounidense Marco Rubio, de origen cubano, afirmó que las declaraciones del presidente deben tomarse en serio y advirtió que el gobierno cubano enfrenta un escenario de creciente presión internacional.

Dinamarca / Groenlandia

Groenlandia, territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca, se convirtió en uno de los focos de interés estratégico para Trump. Aunque Estados Unidos ya mantiene presencia militar en la isla mediante la Base Espacial Pituffik, el presidente expresó su intención de ampliar el control estadounidense sobre todo el territorio.

Trump argumentó que Groenlandia es clave para la seguridad nacional, citando la creciente presencia de embarcaciones rusas y chinas en el Ártico. Además, la isla posee importantes reservas de minerales de tierras raras, esenciales para la industria tecnológica y militar.

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, rechazó categóricamente la idea, calificándola de “fantasía” y subrayando que cualquier diálogo debe respetar el derecho internacional y la soberanía del territorio.

Irán

Aunque Irán queda fuera del marco geográfico de la llamada Doctrina Donroe, Trump incluyó al país en su lista de advertencias. En medio de protestas masivas contra el gobierno iraní, el presidente estadounidense amenazó con represalias severas si continúan las muertes de manifestantes.

Estas declaraciones se producen tras los ataques a instalaciones nucleares iraníes el año anterior y luego de un conflicto armado de 12 días entre Israel e Irán. El tema fue central en recientes reuniones entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Medios estadounidenses informaron que no se descartan nuevas acciones militares contra Irán durante 2026.