CONFIRMADO: Gustavo Petro anuncia aeropuertos y bases militares atacadas en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro confirmó las zonas militares y aeropuertos atacados presuntamente por el Gobierno de los Estados Unidos en varias zonas de Caracas, Venezuela , hechos ocurridos durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, el mandatario colombiano señaló que fueron un total de nueve puntos en los que se registraron las explosiones, de los cuales destacan los de La Carlota, Aeropuerto en el Hatillo, así como un aeropuerto privado en la zona de Caracas.

¿Qué puntos atacó EUA en Venezuela?

Las zonas exactas en las que se registraron los ataques en Venezuela la madrugada de este 3 de enero son:

La Carlota

Cuartel de la Montaña en Catia La Mar

Palacio Federal Legislativo

Fuerte Tiuna

Aeropuerto en el Hatillo

Base N3 de F16 en Barquisimeto

Aeropuerto privado en Caracas

Casco Central de Caracas

Base Militar de helicópteros

Balance confirmado hasta el momento:

Reportan zonas de Venezuela sin energía eléctrica

Más allá de dar a conocer los puntos de Venezuela que fueron atacados, se confirmó que las zonas de Santa Mónica, Fuerte Tiuna, Los Teques y 23 de Enero, en Caracas, se encuentran sin energía eléctrica tras las explosiones registradas.

Por ello, se activó el Plan de defensa Miraflores por parte de la dictadura de Nicolás Maduro , la cual, responsabiliza directamente al gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos por los hechos registrados este sábado 3 de enero.

¿Qué se sabe hasta el momento del ataque de EUA en Venezuela?

Si bien es cierto que autoridades de Venezuela y el mismo Nicolás Maduro responsabilizó directamente a EUA por los ataques en Caracas, hasta el momento ni Donald Trump ni altos funcionarios norteamericanos han emitido postura alguna.

