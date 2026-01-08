Ashley Tisdale destapa polémica por “mamás tóxicas” en Hollywood; señalan a Hilary Duff y Mandy Moore

Lo que parecía una reflexión honesta sobre la maternidad terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del momento en el mundo del espectáculo. Ashley Tisdale , actriz conocida por High School Musical y hoy empresaria del bienestar, decidió comenzar el año con un ensayo personal en el que habló de su experiencia dentro de un grupo de mamás que, lejos de apoyarla, la hizo sentir excluida y juzgada.

El texto, publicado en The Cut , conectó con miles de personas que se han sentido fuera de lugar en amistades adultas… pero también desató una tormenta de especulaciones.

Chats cerrados y 'vibes' de secundaria

En su escrito, Tisdale explicó que tras convertirse en mamá se integró a un círculo que prometía contención y compañía; sin embargo, con el tiempo comenzaron los silencios incómodos: mensajes en chats paralelos, planes a los que no era invitada y publicaciones en redes que la hacían revivir sensaciones de rechazo.

La actriz fue clara al decir que no se trataba de señalar culpables, sino de reconocer cuándo una relación deja de ser sana. Su decisión final fue salir del grupo con un mensaje directo: ya no quería seguir participando en dinámicas que le resultaban dañinas.

¿Quiénes eran las famosas involucradas?

Aunque Tisdale nunca mencionó nombres, usuarios de redes sociales comenzaron a atar cabos.

Fotografías antiguas y seguimientos en Instagram llevaron a muchos a relacionar el relato con un grupo de mamás famosas donde figuraban Hilary Duff , Meghan Trainor y Mandy Moore.

La falta de confirmación oficial no frenó las teorías y los memes hicieron el resto.

El post que encendió el fuego

La controversia escaló cuando Matthew Koma, músico y esposo de Hilary Duff , publicó —y luego borró— una imagen editada que parodiaba el ensayo de Tisdale. Con un tono sarcástico, el mensaje fue interpretado como una burla directa hacia la actriz.

"Cuando eres la persona más egocéntrica y sorda del mundo, otras madres tienden a centrarse en sus hijos pequeños", se pudo leer en la publicación,

Aunque algunos lo tomaron como humor ácido para defender a su pareja, otros lo consideraron un ataque innecesario que minimizaba una conversación sobre salud mental y maternidad.

Hilary Duff’s husband, Matthew Koma, mocks Ashley Tisdale’s “Breaking Up With My Toxic Mom Group” article for The Cut magazine:



“When You’re The Most Self Obsessed Tone Deaf Person On Earth, Other Moms Tend To Shift Focus To Their Actual Toddlers” pic.twitter.com/PQeoCsxbED — Pop Base (@PopBase) January 7, 2026

Apoyos silenciosos y opiniones divididas

Del otro lado, Christopher French, esposo de Tisdale, optó por un perfil bajo. Compartió un mensaje reflexivo sobre elegir bien en qué batallas gastar energía, gesto que muchos leyeron como respaldo a su esposa.

Así, el chisme del momento dejó al descubierto algo más profundo: incluso entre celebridades, la maternidad no está libre de presiones sociales, egos y conflictos que, cuando salen a la luz, dividen opiniones en todo internet.

