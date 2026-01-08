Es OFICIAL, Disney anunció a Rapunzel y Flynn Rider para el live-action de Enredados

Disney retomó oficialmente el desarrollo de la adaptación live-action de Enredados, uno de sus proyectos que había permanecido en pausa durante varios meses. El estudio ya eligió a sus protagonistas: la actriz Teagan Croft interpretará a Rapunzel, mientras que Milo Manheim dará vida a Flynn Rider, el carismático ladrón que cambia el rumbo de la historia.

La decisión de avanzar nuevamente con el proyecto marca un giro en la estrategia reciente de Disney , que había frenado algunos remakes tras resultados irregulares en taquilla.

Sin embargo, Enredados vuelve a colocarse como una de las apuestas fuertes del estudio para conectar con nuevas audiencias sin perder la esencia que convirtió a la versión animada en un fenómeno global.

Teagan Croft and Milo Manheim are Rapunzel and Flynn Rider in the live-action reimagining of Disney's Tangled. Coming only to theaters. pic.twitter.com/O8a89S9WaE — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) January 7, 2026

¿Quiénes son los protagonistas del live-action de Enredados?

Teagan Croft es conocida principalmente por su papel de Rachel Roth, Raven, en la serie Titans, además de protagonizar True Spirit, donde interpretó a la navegante Jessica Watson.

Milo Manheim, en tanto, es un rostro familiar para el público juvenil gracias a la saga Zombies de Disney y ganó mayor notoriedad tras su participación en Dancing with the Stars.

Un equipo creativo con experiencia en grandes producciones

La nueva versión será dirigida por Michael Gracey, responsable de The Greatest Showman, cinta reconocida por su estilo visual y musical. El guion estará a cargo de Jennifer Kaytin Robinson, quien ha trabajado en proyectos como Do Revenge0 y Thor: Love and Thunder. La producción recaerá en Kristin Burr, con Lucy Kitada como productora ejecutiva.

Hasta el momento, Disney no ha revelado una fecha oficial de estreno ni ha dado detalles sobre el inicio del rodaje, aunque fuentes cercanas al proyecto indican que el desarrollo avanza de manera activa.

Un clásico moderno que conquistó la taquilla

Estrenada en 2010, Enredados reinventó el cuento tradicional de Rapunzel con un tono fresco, humor contemporáneo y un enfoque musical que rápidamente la distinguió de otros títulos del estudio.

La película, protagonizada por las voces de Danna Paola y Chayanne —en español latino—, recaudó más de 591 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como uno de los mayores éxitos animados de Disney en esa década.

El impacto del filme se extendió más allá de la pantalla grande, con un corto animado posterior y una serie televisiva que amplió el universo del personaje y mantuvo vigente la historia durante varios años.

Disney y su apuesta por los remakes

Enredados se suma a la larga lista de clásicos animados llevados a la acción real, como La Bella y la Bestia, Aladdín, La Sirenita y El Rey León.

Aunque el proyecto fue detenido tras la tibia respuesta comercial de Blancanieves, su reactivación confirma que Disney sigue confiando en la fuerza de sus historias más queridas para el futuro.

