Esposa de Bruce Willis echa de menos al actor, su compañero de viajes que era “pura diversión”

A los fans y a la industria del cine les duele enfermedad del actor Bruce Willis , sin embargo, no se puede comprar con el dolor que puede sentir su familia, que se ha encargado de mantener viva la presencia del protagonista de "Duro de Matar", a través de recuerdos en sus redes sociales.

Emma Heming, actual esposa de Bruce Willis y quien ha estado a su lado en los últimos 18 años, aseguró que es afortunada de tener al gran amor de su vida y conocer este valioso sentimiento gracias a él.

"Hace 18 años se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor", publicó el mensaje y junto a él una fotografía en donde se ve al famoso de "El Sexto Sentido".

Emma Heming echa de menos a Bruce

Sin embargo, no todo ha sido sencillo para Emma Heming, pues los grandes recuerdos luego la embargan, por lo que asegura que echa de menos que Bruce sea su compañero de viaje, como lo fue por mucho tiempo.

"Ayer llevé a los niños a Magic Mountain con amigos. Nuestro último paseo fue Viper y guau, recordé que era mucho más divertido de lo que realmente era. No envejece bien".

Ese era él, pura diversión: Emma Heming

Recordó que la última vez que estuvo en Magic Mountain fue con el actor, en 2008 y fue un momento divertido. Aseguró que se alegraba de tener una cámara en ese momento, pues gracias a su risa y su carisma siempre hacía que todo fuera bueno. "Ese era él, pura diversión. Lo amo y simplemente, echo de menos que sea mi compañero de viaje".

