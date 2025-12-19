Villa Navideña de Disney llega a la CDMX con actividades temáticas, espacios fotográficos y zonas interactivas
Si aún no tienes planes para disfrutar estas vacaciones, no te puedes la Villa Navideña Disney, donde habrá muchas actividades y conocerás a tus personajes favoritos.
Ya se siente la magia de la Navidad en la CDMX y si eres fan de Disney no te puedes perder la Villa Navideña, una experiencia gratuita donde habrá muchas actividades y podrás conocer a tus personajes favoritos.
Actividades de la Villa Navideña de Disney
El recorrido en la Villa Navideña de Disney es gratis y tiene una duración de 50 minutos aproximadamente y habrá actividades temáticas, espacios para tomarte fotos y zonas interactivas para todos los integrantes de la familia.
Incluso podrás conocer a algunos de tus personajes favoritos, con Frozen te deslizaras en una dona inflable; con Stitch participarás en una carrera de costales. Mientras que con Mickey y sus amigos tendrás que decorar tu propia esfera y Avatar pondrá a prueba tus habilidades en una serie de obstáculos.
Fechas, horarios y ubicación de la villa
La Villa Navideña Disney estará abierta al público a partir del 20 de diciembre de 2025 y hasta el 11 de enero de 2026 en un horario de 10:00 a 18:00 horas en el Parque La Mexicana.
Dicho parte se encuentra ubicado en Avenida Luis Barragán 505, Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos y aunque la entrada es gratis tienes que realizar un registro previo en el siguiente enlace .
Te pedirán tu nombre, un correo y elegir un horario y el número de acompañantes. Es importante que consideres que el último acceso es a las 17:00 horas. La villa permanecerá cerrada el 25 de diciembre y el 1 de enero.
