Villa Navideña de Disney llega a la CDMX con actividades temáticas, espacios fotográficos y zonas interactivas

Ya se siente la magia de la Navidad en la CDMX y si eres fan de Disney no te puedes perder la Villa Navideña, una experiencia gratuita donde habrá muchas actividades y podrás conocer a tus personajes favoritos.

Actividades de la Villa Navideña de Disney

El recorrido en la Villa Navideña de Disney es gratis y tiene una duración de 50 minutos aproximadamente y habrá actividades temáticas, espacios para tomarte fotos y zonas interactivas para todos los integrantes de la familia.

Incluso podrás conocer a algunos de tus personajes favoritos, con Frozen te deslizaras en una dona inflable; con Stitch participarás en una carrera de costales. Mientras que con Mickey y sus amigos tendrás que decorar tu propia esfera y Avatar pondrá a prueba tus habilidades en una serie de obstáculos.

Fechas, horarios y ubicación de la villa

La Villa Navideña Disney estará abierta al público a partir del 20 de diciembre de 2025 y hasta el 11 de enero de 2026 en un horario de 10:00 a 18:00 horas en el Parque La Mexicana.

Dicho parte se encuentra ubicado en Avenida Luis Barragán 505, Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos y aunque la entrada es gratis tienes que realizar un registro previo en el siguiente enlace .

Te pedirán tu nombre, un correo y elegir un horario y el número de acompañantes. Es importante que consideres que el último acceso es a las 17:00 horas. La villa permanecerá cerrada el 25 de diciembre y el 1 de enero.

