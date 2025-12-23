¿Team Rebelión o Imperio? Habrá carrera de Star Wars en CDMX

Si eres fan de Star Wars y quieres empezar el 2026 ejercitándote, no te puedes perder esta carrera temática que tendrá grandes premios para los primeros lugares y en adn40 te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Star Wars Run 2026 en CDMX

Si quieres unirte a esta carrera y elegir a tu bando empieza a pensar en tu atuendo pues además de la premiación a los primeros lugres, también habrá un concurso al mejor atuendo.

Tendrá una premiación para los tres primeros lugares en ambas ramas de la distancia 5 y 10 km y los 5 primeros lugres del concurso al mejor atuendo.

Los primeros lugares en cada rama en la carrera de 10 kilómetros se llevarán 20 mil pesos y un viaje todo incluido 4 noches y 5 días para 2 personas a Disneyworld. El segundo lugar se llevará 15 mil pesos, el tercer lugar 10 mil pesos.

Mientras que en la carrera de los 5 kilómetros los ganadores se llevarán 15 mil pesos y un reloj Garmin Forerunner 970. El segundo lugar 10 mil pesos y el tercer lugar 5 mil pesos.

Para el concurso de disfraces , los premios se distribuirán de la siguiente manera:

Primer lugar 10 mil pesos y una bocina beats pill, segundo lugar 8 mil pesos, tercer lugar 6 mil pesos, del cuarto al séptimo lugar unos audífonos beats fit pro y del octavo al quinceavo lugar un termo Stanley Tumbler de 1.1 litro.

Además, al concluir la carrera habrá un concierto sinfónico, stands para fotografías, show en vivo, batalla de sables, concurso de disfraces y más.

Fechas y precios de la Star Wars Run 2026

La carrera se llevará a cabo el sábado 10 de enero a las 19:00 horas en Avenida Paseo de la Reforma y el precio de inscripción es de 350 pesos para 3 kilómetros y 700 pesos para 5 y 10 kilómetros.

El costo de la inscripción incluye una camiseta Gymshark conmemorativa y por 100 pesos podrás personalizarla con tu nombre o alias y podrás elegir entre Rebelión o Imperio.

VIDEO: Así se vivió el concierto sinfónico de Star Wars en la CDMX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.