El legendario Paul Oakenfold vuelve a México con un set especial

Una de las leyendas vivientes de la industria de la música electrónica es Paul Oakenfold, el DJ originario de Londres Inglaterra ha llevado sus creaciones musicales desde los rincones más emblemáticos hasta los más recónditos del mundo y esta vez vuelve a México para ofrecer una presentación inolvidable en la Ciudad de México con un set especial.

Creador de grandes tracks clásicos como Southern Sun y ResuRection entre otros, el británico tocará en la CDMX el próximo 21 de noviembre de 2025 en un evento que los gustosos de los beats y las consolas no pueden perderse.

The story of Paul Oakenfold, the DJ who brought trance to the world 🌍🎧



1/ 🎶 Born in London in 1963, Paul Oakenfold is a living legend of electronic music. His story is that of a DJ who helped shape the rave movement and brought trance to every corner of the planet. pic.twitter.com/UE9PtBjFpj — sonnogramma (@sonnogramma) October 10, 2025

¿Dónde estará Paul Oakenfold en México?

La sede para ver a Paul Oakenfold en México es en Rubens 6 en la colonia San Juan en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México el viernes 21 de noviembre del año en curso en punto de las 19 horas cuando le abran el telón Blank y Dangr.

El precio de los boletos en fase 2 es de 850 pesos y puedes adquirirlos a través de Fever en el siguiente Link: https://feverup.com/m/348191

¿Quién es Paul Oakenfold?

Paul Oakenfold es una figura monumental e influyente en la historia de la música electrónica, pionero del Trance y el Progressive House a nivel mundial a lo largo de más de tres décadas. Su carrera despegó notablemente tras un viaje a Ibiza a fines de los 80, lo que inspiró el nacimiento de la escena rave británica.

Como DJ, productor y compositor, llevó el género a las masas, siendo residente clave del icónico Ministry Of Sound y lanzando álbumes que definieron una era, como Tranceport (1998) y Perfecto Presents: Another World. Ha obtenido numerosos premios y honores, y su música ha aparecido en bandas sonoras de Hollywood. Oakenfold sigue activo globalmente, demostrando un talento duradero para mezclar sonidos y una constante evolución, manteniendo su estatus como una leyenda viva de la música dance.

