Sophie Grégoire, exesposa de Justin Trudeau, reacciona al nuevo romance con Katy Perry

¿Corazones rotos? La expareja del exprimer ministro de Canadá, Sophie Grégoire, reaccionó tras la difusión de fotografías que muestran a Justin Trudeau y a Katy Perry en una actitud romántica frente a las costas de California.

A través de su cuenta de Instagram, la expresentadora de televisión canadiense, compartió una profunda reflexión sobre el amor, que muchos interpretaron como una respuesta velada a las fotos del político y la intérprete de “California Gurls” en un yate.

¿Qué dijo la ex de Justin Trudeau sobre su relación con Katy Perry?

Con serenidad, compartió lo complejo que puede ser dejar ir a quienes formaron parte de nuestro corazón.

“Lo que amamos nunca fue hecho para mantenerse. Las personas, los lugares, incluso los momentos que alguna vez se sintieron infinitos… el tiempo nos pide que no nos aferremos”, dijo. Añadió que “sostener parece más seguro que soltar, pero el amor nunca fue sobre posesión, siempre fue sobre presencia”.

¿Qué pasó con Katy Perry y Orlando Bloom?

Justin y Sophie terminaron su matrimonio en 2023 luego de 18 años; juntos comparten tres hijos: Xavier, Ella-Grace y Hadrien. En su comunicado conjunto dijeron que la separación se dio “tras muchas conversaciones significativas y difíciles” y pidieron respeto por su privacidad.

katy perry going to space and becoming the first lady of canada in less than a year, her life really is a movie 😭 pic.twitter.com/ijwiPNnXeq — . (@likeathornrose) October 12, 2025

En tanto, Katy y Orlando Bloom rompieron su compromiso en julio pasado.

