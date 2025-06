Peter Doherty regresa con fuerza y nostalgia en su nuevo disco

El cantante y compositor británico Peter Doherty lanzó su esperado nuevo álbum solista Felt Better Alive el pasado viernes 16 de mayo a través de su sello Strap Originals. Se trata de su primer disco individual en casi una década y refleja una faceta más serena, lírica y visual del músico, reconocido por su papel protagónico en The Libertines y Babyshambles.

Grabado en el pueblo normando, donde vive actualmente con su familia, Felt Better Alive surgió en colaboración con el productor Mike Moore —quien ha trabajado con Baxter Dury y Liam Gallagher—, y tiene un sonido más íntimo y optimista, muy distinto al estilo crudo de sus discos anteriores.

Artistas en el nuevo álbum de Peter Doherty

El álbum también cuenta con músicos de renombre como Mike Joyce (baterista de The Smiths), Mark Neary, Jack Jones (de Trampolene) y el mismo Moore en guitarra. El líder de The Libertines estrena “Felt Better Alive”, su quinto álbum como solista tras nueve años de silencio

Tras una exitosa gira por Europa, Doherty ya tiene fechas confirmadas en festivales y conciertos en Reino Unido, Francia, Suiza y Alemania, con paradas en eventos como el Palp Festival, el Together Again Festival y el MS Dockville en Hamburgo.

Peter Doherty se mantiene vigente en la escena musical. En 2024 alcanzó el primer lugar en las listas del Reino Unido con All Quiet On The Eastern Esplanade, el último disco de The Libertines. Con este nuevo lanzamiento solista, reafirma su evolución y su capacidad para reinventarse sin perder su esencia poética y melancólica.

Álbumes de Peter Doherty

A lo largo de su carrera, Doherty ha participado en once álbumes: cuatro con The Libertines, tres con Babyshambles, cinco en solitario (incluyendo colaboraciones) y uno con su banda The Puta Madres. Felt Better Alive es, según él mismo ha declarado, su obra más clara, vital y honesta hasta la fecha.

