Gracias por todo, MTV; anuncian cierre de los canales de música y ya tienen fecha límite

En los 80’s y 90’s, MTV se consolidó como un canal de televisión referente para la música en la mayoría del mundo, con una huella imborrable en Lationamerica y Estados Unidos, sin embargo, todo tiene un fin y la era de MTV parece que concluirá muy pronto.

El próximo 31 de diciembre será la última emisión de varios canales de MTV en diferentes países del mundo, con un corte que, paulatinamente, terminará con los tradicionales canales de música que no pudieron mantener el ritmo a la competencia.

MTV anuncia cierre de varios canales

Luego de 44 años de emisión continúa, diferentes señales de MTV llegarán a su fin. Los países donde se apagarán primero son el Reino Unido e Irlanda, para después hacer lo propio en Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.

Los canales de MTV que dejarán de emitir señal son:



MTV Music

MTV 80’s

MTV 90’s

Club MTV

MTV Live

Esos cinco se quedarán sin señal para siempre, primero en los países de Europa mencionados, y después se extenderá a las otras señales que tenga, incluyendo Latinoamérica.

Cabe destacar que, en Estados Unidos, todavía no hay información sobre el cierre de MTV , ya que es el país donde tiene mayor éxito, por lo que su señal podría extenderse por mucho más tiempo.

¿Por qué MTV decidió cerrar sus canales?

Una decisión que llegó luego de la fusión entre Paramount Global y Skydance Media , dos gigantes de la industria del entretenimiento que trabajarán en conjunto para mejorar sus productos y adaptarse a los intereses de los consumidores actuales.

La gente dejó de descubrir música gracias a la televisión y la nueva apuesta llega para las aplicaciones y las redes sociales, aunque también esto obliga a la televisión a tener que reinventarse y aprovechar que MTV es una marca mundialmente reconocida que podría “renacer” si juega bien sus cartas.

El canal original de MTV HD seguirá activo en todos los países, pero aquellos que eran exclusivos para la música ya se alistan para desaparecer por completo en el 2026.

