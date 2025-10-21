VIDEO: la tigresa del oriente sorprende con su propia versión de thriller

!Qué Cringeee!.... El día de ayer el internet se dio un festín de memes como nunca, gracias al video que compartió la “actriz” peruana conocida como La Tigresa del Oriente en instagram . Donde no sabemos si intentaba parodiar, homenajear o plagiar el famoso video Thriller de Michael Jackson .

Su propia versión de Thriller ya acumula más de 160 mil likes en instagram y alrededor de 12 mil comentarios, la mayoría en tono burlón y recalcando que la tigresa “no tuvo que actuar” para salir de zombie.

El estreno del video no fue casualidad, pues fue un regalo para sus fans que se torno un poco cómico, en vísperas de Halloween la tigresa nos regaló un perfecto homenaje al ‘rey del pop’ que eso sí, tiene una gran producción.

Thriller de la tigresa del oriente

Si creías que ya lo habías visto todo en el internet, te presentamos la versión de Thriller de La tigresa del Oriente, la cual además es una de las pocas versiones (si no es que la única) en español.

Está versión latina de thriller recrea la esencia original del video de Jackson, pero añade elementos inconfundibles de la actriz como sus trajes y detalles felinos, maquillaje brillante y por supuesto la inconfundible voz, ya que en el video si canta La Tigresa del Oriente.

El video, ya ha sido compartido muchas veces en redes sociales y sigue causando fascinación y risas entre los internautas de todas las edades.

