¡De luto! Muere exgalán de telenovelas; así lo despiden con emotivo mensaje

La televisión está de luto, pues este jueves se confirmó la muerte de Eduardo Serrano a los 82 años de edad. El actor venezolano, recordado por producciones como El cuerpo del deseo, falleció tras una larga lucha contra un agresivo cáncer.

A través de sus redes sociales, su hija Magaly Serrano confirma su muerte con un emotivo mensaje que conmovió a los seguidores del famoso: “Fuiste el mejor padre que puede existir”.

Confirman la muerte de Eduardo Serrano a los 82 años

Este 11 de septiembre, la actriz Magaly Serrano, dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de su padre, el actor Eduardo Serrano, quien fue galán de telenovelas y participó en exitosas producciones como Amazonas, El rostro de la venganza, entre otras.

El actor falleció en su casa de Miami y se encontraba en compañía de su familia. Se sabe que el famoso había librado una dura batalla en contra de un agresivo cáncer.

¿De qué murió Eduardo Serrano?

Aunque la hija del actor no dio más detalles de su muerte, anteriormente, sus hijas habían compartido en redes sociales el diagnóstico del famoso. Se sabía que fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro, sumado a un cáncer distinto en la vejiga que lo llevó a que le hicieran una nefrostomía.

Tras el diagnóstico del famoso, en agosto de 2025, sus hijas Magaly y Mirtha compartieron en redes sociales la complicada situación de salud de su padre y solicitaron apoyo económico para solventar los gastos del tratamiento.

Así lo despidieron en redes sociales

A través de las redes sociales de su padre, Magaly Serrano compartió un video del actor acompañado de un mensaje en el que lo reconocía como el mejor de los padres y agradece porque su padre hubiera tenido la bendición de vivir haciendo lo que amaba.

“No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos días, tu confianza, tu AMOR”, se lee en el mensaje de despedida.

La cantante se decidió por su padre y mejor amigo de quien asegura tiene los mejores recuerdos.

“Te voy a extrañar... ¡Dios solo sabe cuánto! Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros. Te amo mi rey, nos vemos cuando sea para siempre en un rato. Dios te recibe en sus brazos, de eso estoy segura. ¡Mi luz, mi vida, mi todo! Con todo mi amor”, se despide.

