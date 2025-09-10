Bad Bunny encabeza listas de nominados de los Premios Billboard a la música latina
Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 entregarán 49 categorías que abarcan géneros como pop, regional mexicano y tropical.
La ceremonia de Billboard, que celebra lo más destacado de la música latina a nivel mundial, reunirá a grandes estrellas latinas y se llevará a cabo el 23 de octubre en Miami, Estados Unidos.
- Bad Bunny lidera las nominaciones compitiendo en categorías principales como artista del año, compositor del año y Top Latin Album del año.
- Otros finalistas destacados son Fuerza Regida (15 nominaciones), Rauw Alejandro (14), Karol G (10) y Tito Double P (10).
- La ceremonia se llevará a cabo el 23 de octubre de 2025 en el James L. Knight Center de Miami.
- Los finalistas y ganadores se determinan por el desempeño en las listas semanales de Billboard.
- Los premios forman parte de la Billboard Latin Music Week, que se celebrará del 20 al 24 de octubre de 2025 en Miami.
