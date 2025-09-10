Bad Bunny encabeza listas de nominados de los Premios Billboard a la música latina

La ceremonia de Billboard, que celebra lo más destacado de la música latina a nivel mundial, reunirá a grandes estrellas latinas y se llevará a cabo el 23 de octubre en Miami, Estados Unidos.

Bad Bunny lidera las nominaciones compitiendo en categorías principales como artista del año, compositor del año y Top Latin Album del año.

Los finalistas y ganadores se determinan por el d esempeño en las listas semanales de Billboard.

Los premios forman parte de la Billboard Latin Music Week, que se celebrará del 20 al 24 de octubre de 2025 en Miami.

