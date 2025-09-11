Causa de muerte de Yu Menglong, actor chino provoca conmoción en Pekín

El actor y cantante de origen chino Yu Menglong murió este 11 de septiembre después de una aparente caída de un edificio en Pekín. Su deceso provocó gran conmoción entre sus seguidores, de quienes de ganó el corazón tras su participación en series internacionalmente conocidas como Eternal Love.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por su equipo de gestión en la plataforma Weibo, el actor falleció luego de caer de un edificio ubicado en el distrito de Chaoyang, Pekín, pocos minutos después de que se retirara a descansar.

¿Qué se sabe de la muerte de Yu Menglong?

De acuerdo con los primeros reportes, la tragedia ocurrió durante la madrugada de este jueves después de que el actor participara en una cena privada con un grupo de amigos. El actor se regresó a su habitación alrededor de las 2:00 de la mañana, pero después su cuerpo fue descubierto. La malla mosquitera de la ventana del quinto piso resultó dañada, pero según las investigaciones, no hay evidencia de actos criminales.

¿En qué series participó Yu Menglong?

Feud (2025)

Love Game in Eastern Fantasy (2024)

A Love Story of Oiled Paper Umbrella (2024)

Wenderella’s Diary (2023)

To Be With You (2021)

The Moon Brightens For You (2020)

The Love Lasts Two Minds (2020)

Unstoppable Youth (2019)

Who’s Not Rebellious Youth (2019)

Legend of White Snake (2019)

All Out of Love (2018)

Xuan-Yuan Sword: Han Cloud (2017)

Eternal Love (2017)

Go Princess Go (2015)

The Loving Home (2014)

