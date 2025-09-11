Hospitalizan a Julio Preciado ¿Qué pasará con su concierto del 15 de septiembre?

Julio Preciado , exintegrante de la Banda El Recodo, fue hospitalizado tras presentar problemas de salud derivados del exceso de trabajo; sin embargo, aseguró que seguirá dando conciertos y, se prevé, estará en la alcaldía Cuauhtémoc el próximo 15 de septiembre.

Y es que por medio de redes sociales, el cantante de música regional mexicana informó que se encuentra bajo cuidado médico en el Hospital Alhma Medical Center de Mazatlán y aseguró que su estado no es grave.

“Hoy les escribo desde el hospital, donde estoy recibiendo atención médica”, compartió Preciado en Instagram , quien además agradeció a los médicos por su “atención extraordinaria y apoyo”.

Concierto del 15 de septiembre sigue confirmado

A pesar de su hospitalización, Julio Preciado no ha cancelado ninguno de sus compromisos. El cantante tiene programada una p resentación gratuita el 15 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc, como parte de los festejos del Día de la Independencia.

“Por ahora toca descansar, cuidarme y seguir las indicaciones médicas para recuperarme pronto. Estaré en observación los próximos tres días”, aseguró Preciado, quien espera reincorporarse a sus actividades tras unos días de reposo.

Ofreció un concierto antes de ser hospitalizado

Horas antes de su ingreso, Preciado ofreció un concierto en el palenque de la Feria Nacional de Tijuana , acompañado del cantante El Coyote. Tras la presentación, comenzó a presentar síntomas que derivaron en su hospitalización, aunque el propio artista aseguró que su recuperación será rápida.

“Estoy recibiendo atención médica por una leve neumonía derivada de exceso de trabajo (...) A todos los que se han preocupado por mi salud, les mando un fuerte abrazo”, escribió en su comunicado.

¿Qué es la neumonía, enfermedad que padece Julio Preciado?

Según Mayo Clinic , la neumonía es una infección que provoca inflamación en los sacos aéreos de los pulmones, los cuales pueden llenarse de líquido o pus. Entre sus síntomas se encuentran fiebre, escalofríos, tos persistente y dificultad para respirar.

El Instituto Nacional del Cáncer añade que puede ser causada por bacterias, virus u hongos y que es importante recibir atención médica oportuna ante cualquier signo de alerta.

Antecedentes médicos del cantante

La salud de Julio Preciado ha generado preocupación en varias ocasiones. En 2020, el cantante recibió un trasplante de riñón y también superó un cuadro de COVID-19 que requirió hospitalización.

En 2021, fue internado por una ruptura de un vaso sanguíneo en uno de sus ojos, problema que se resolvió exitosamente con cirugía.

