Muere integrante de Grupo Pesado, icónica agrupación del regional mexicano

El mundo de la música del regional mexicano está de luto, pues Grupo Pesado confirmó el sensible fallecimiento de Guadalupe Chávez Guzmán, el cual fungió como el manager de la agrupación en los últimos años y el cual los ayudó a llegar hasta la cima de reproducciones en nuestro país.

Fue a través de las diferentes redes sociales que la agrupación lanzó un emotivo mensaje para despedir a uno de los pilares de la banda, al cual destacaron como parte esencial la historia de Grupo Pesado por los éxitos conseguidos juntos.

Con profunda tristeza nos despedimos de nuestro querido Don Lupe, empresario de Tampico, gran amigo y durante muchos años manager de Grupo Pesado. Gracias por toda tu entrega, por acompañarnos en cada paso y por ser parte esencial de esta historia -se lee en el comunidad.

¿Quién fue Guadalupe Chávez Guzmán?

Guadalupe Chávez fungió como el manager del grupo del regional mexicano antes mencionado, sin embargo, también destacó como un importante empresario que llevó a diferentes estados de la República a la banda nacional.

Se señala que Chávez Guzmán contribuyó a la proyección nacional e internacional de esta agrupación, logrando llevar a los intérpretes de “Loco” a escenarios de gran relevancia en la industria del regional mexicano.

Importancia de Guadalupe Chávez para Grupo Pesado

El éxito de Grupo Pesado va de la mano con lo hecho por Chávez Guzmán, el cual se encargó de potenciar a la banda a tal grado de llegar a tener presentaciones ante miles de fanáticos en los Estados Unidos.

La labor del manager de la banda también llevó a los intérpretes del regional mexican o a presentarse junto a los Cardinales de Nuevo León, los Cómplices de Nuevo León y demás.

Integrantes de Grupo Pesado

Vale la pena mencionar que hoy en día esta agrupación del regional mexicano está conformada por los siguientes músicos:

Pepe Elizondo

Toño Pequeño

Luis Mario Garza

Julio Taméz

Mario Alberto Zapata

Éxitos de Grupo Pesado

Entre los éxitos que tiene Grupo Pesado en su amplia discografía, destacan canciones como “A Chillar a otra Parte”, “Loco”, “Me Refiero a Ti”, “Le Creí”, “Eso duele” y otras tantas.

