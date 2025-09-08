¿También es malo en la vida real? Actor de Breaking Bad fue detenido tras altercado y es acusado de un delito

El actor Raymond Cruz, recordado por interpretar a “Tuco Salamanca” en la histórica serie de Breaking Bad , fue detenido en Los Ángeles, provocando que los millones de fanáticos que lo conocieron en la serie hicieran todo tipo de comentarios.

De acuerdo con TMZ, Raymond Cruz fue detenido bajo sospecha de un delito menor de agresión y deberá declarar ante las autoridades; algo que, para los que vieron Braking Bad, era algo que no creían que fuera posible, que Tuco fuera detenido.

¿Cómo detuvieron a Raymond Cruz?

La policía de Los Ángeles lo detuvo durante la mañana del lunes 8 de septiembre, luego de haber recibido una llamada de emergencia anónima que acusaba al actor de haber mojado a su hija con una manguera de jardín.

Medios locales señalan que esto ocurrió mientras el actor se encontraba lavando su auto; la joven se estacionó al frente del vehículo y “Tuco” le pidió que lo moviera, pero ella no accedió.

Después, Cruz la habría rociado con la manguera, aunque algunos alegan que fue un accidente, mientras que la chica sostiene que lo hizo a propósito. Esto hizo que los oficiales detuvieran al exactor de Breaking Bad y lo llevaran a la estación de policía.

¿Qué pasará con el actor de Breaking Bad que fue detenido?

Las leyes señalan que, al tratarse de un delito menor, el Fiscal de la Ciudad será el encargado de determinar el caso, tener una audiencia, escuchar las declaraciones y determinar la posible sanción.

En la mayoría de las ocasiones, este tipo de delitos solo ameritan una advertencia por parte de las autoridades, aunque también suelen hacer que los agresores cumplan con cursos de control de la ira, a cambio de retirar los cargos.

Por lo pronto, TMZ señala que la chica agredida y/o su familia no han presentado cargos legales formales, solo esa llamada con la policía, por lo que la situación no escalaría.

