Muere Rick Davies, cofundador de Supertramp y leyenda del rock
La banda aseguró que su vocalista deja una huella imborrable en la historia del rock; compuso grandes éxitos como Goodbye Stranger y My Kind Of Lady.
Rick Davies, cofundador y cantante de la banda de rock progresivo Supertramp, murió a los 81 años, después de más de una década de luchar contra el mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la sangre.
El vocalista y compositor de grandes éxitos como “Goodbye Stranger” y “My Kind Of Lady” murió el sábado 6 de septiembre, de acuerdo con Supertramp en un comunicado, en donde señaló que su voz conmovedora se convirtió en el latido de la banda.
¿Cómo se despidió Supertramp de Rick Davies?
De acuerdo con Reuters, la banda señaló que Rick Davies, como coautor, fue la voz y el pianista de las canciones más icónicas de Supertramp y tras su deceso dejó una huella imborrable en la historia del rock. “Su voz conmovedora y su inconfundible toque del Wurlitzer se convirtieron en el latido del sonido de la banda”.
La banda señaló que más allá de los escenarios, Rick era conocido por su calidez, resiliencia y devoción a su esposa Sue, con quien compartió más de cinco décadas y su legado sigue inspirando a muchas personas.
¿Cuál fue la trayectoria de Rick Davies?
Rick Davies nació en Swindon, suroeste de Inglaterra, en 1944 y desde muy pequeño mostró tener un gusto por el jazz , el blues y el piano. En 1970 ayudó a formar la banda tras publicar un anuncio en una revista buscando músicos.
El álbum “Breakfast in America” fue ganador de un Grammy en 1979 y los convirtió en una de las figuras culturales de la época con su fusuión de elementos del rock clásico y el pop. Davies, quien también tocaba los teclados y la armónica, impulsó la banda tras la marcha de Hodgson en 1983, pero la disolvió a finales de la década.
