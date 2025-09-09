La Oficina, cast y todo lo que sabemos de la versión mexicana de The Office

¿Eres fan de The Office ? Entonces, te encantará saber que Amazon Prime ya está trabajando en su versión mexicana llamada La Oficina. Esta exitosa serie basada en las peripecias, dramas romances y aventuras que se viven en la vida godín ya se cocina en la plataforma de streaming.

La Oficina es uno de los estrenos más esperados en Amazon Prime y a continuación te contamos todos los detalles de esta serie que promete convertirse en una de las consentidas del público mexicano.

Amazon Prime Video producirá la versión mexicana de The Office

Durante la convención CCPX México, representantes de Amazon Prime dieron muy buenas noticias a los fans de The Office , pues anunciaron que ya se trabaja en una versión mexicana. Pero, no te preocupes, porque la propuesta mexicana promete no ser un refrito ni de la serie británica ni de la estadunidense.

De acuerdo con Gaz Alazraki y Marcos Bucay, La Oficina será una historia pensada para el público mexicano con una identidad propia, probablemente ubicada en la ciudad de Querétaro.

¿De qué se trata y quién será el protagonista de La Oficina?

En el marco de la convención CCPX México, los productores mexicanos dieron a conocer que La Oficina, producida para Prime Video se desarrollará en una empresa jabonera familiar, llamada ‘Jabones Olimpo’.

La Oficina está mal liderada por Jerónimo Ponce III, quien es descrito como un gerente regional, que es el hijo del dueño y es el peor jefe del mundo. Según Gaz Alazraki, Jerónimo es muy mal gerente “pues no se da cuenta de todo lo que no sabe y no lo pueden correr”.

El protagonista de la versión mexicana del exitoso falso documental será el actor, Fernando Bonilla, quien interpretará el papel de Michael Scott . En el evento también se dio a conocer que el actor Édgar Villa formará parte del reparto e interpretará a uno de los personajes principales.

La Oficina se suma a la lista de distintas adaptaciones que se han hecho de esta divertida serie originalmente creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant. En adn40, estaremos al pendiente para informarte de los avances y el estreno de la versión mexicana de The Office.

