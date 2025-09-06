¿Volverá a Molotov? Tito Fuentes reaparece tras coma inducido
El guitarrista de Molotov confesó que padece rizartrosis, un tipo de artritis en la base del pulgar que causa dolor y limita movimientos finos como al momento de tocar un instrumento.
Tito Fuentes, guitarrista y vocalista de Molotov , regresó a la luz pública tras varios meses alejados de los escenarios debido a graves problemas de adicción y un tiempo en coma, como confesó en una entrevista.
Visiblemente más delgado y con dificultad al hablar, relató cómo su vida —marcada por excesos del rock and roll— lo llevó al borde del final y lo obligó a detenerse para salvarse, incluso sopesar —sin aún tomar una decisión— su futuro en la banda de rock.
Tito Fuentes relata cómo fue vivir en coma
En aquel diálogo, Tito reveló que una complicación durante la última intervención quirúrgica lo envió a un coma inducido por casi tres días, una experiencia que describió como estar “muerto en vida”.
Fue ese momento crítico el que lo impulsó a tomar una decisión radical: cambiar su estilo de vida.
La adicción al azúcar casi deja a Molotov sin un integrante
Durante ese periodo,el guitarrista confesó que también que el azúcar se había convertido en otra forma de adicción—no podía dejar de comer paletas o chicles, los llamados sugar shots. Después del coma, decidió eliminarlos completamente.
Agregó que su vida durante más de 30 años estuvo marcada por adicciones, alcoholismo y autodestrucción silenciosa; sumado a ello, ha pasado por 11 cirugías, algunas autoinfligidas en momentos de crisis emocional.
Terapia, arte y un nuevo propósito de vida para Tito Fuentes
Para salir del bache, Tito encontró en la terapia y el arte plástico dos anclas fundamentales. Asegura que la terapia “le salvó la vida” y que el arte ha sido su vía de sanación.
Incluso participó en una muestra de obra plástica en colaboración con Bankaool, reflejo de un proceso de reinvención lejos del escenario.
De igual manera, enfrenta desafíos físicos adicionales: padece rizartrosis en ambas manos, una condición degenerativa en las articulaciones del pulgar que provoca dolor intenso, consecuencia de los años tocando guitarra.
Molotov sin Tito en el Vive Latino; Jay de la Cueva al rescate
Desde marzo de 2025, Tito se separó temporalmente de Molotov para dedicarse a su rehabilitación física y mental, priorizando su salud.
En su ausencia, Jay de la Cueva —miembro fundador de la banda a mediados de los 90— regresó al escenario para sustituirlo, sobre todo durante el Vive Latino 2025.
A pesar de no saber si regresará a cantar, Tito dejó claro que Molotov es parte de su vida y que sueña con volver “al cien por ciento” cuando se sienta listo.
De acuerdo al propio Tito, su retiro temporal de Molotov no es un adiós, sino una pausa para renacer. El arte y la terapia le han dado nuevos sentidos; el público aguarda con esperanza su retorno.
